Acerra in ansia per Gaetano: è scomparso dal Cardarelli

“Aiutateci a ritrovarlo, siamo disperati”. È il grido d’allarme della famiglia di Gaetano Liguori, 56 anni, di Acerra, scomparso nel nulla nella giornata di lunedì 24 giugno.

Gaetano si trovava ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma quel giorno, per motivi ancora da chiarire, ha lasciato la struttura ospedaliera e non ha più fatto ritorno. Da allora, di lui non si hanno più notizie.

L’uomo, residente ad Acerra in via Bruno Buozzi, al momento della sparizione indossava un pantalone corto blu a quadri e una canottiera rossa con scritte scure. Al polso portava ancora il braccialetto identificativo del Cardarelli.

La famiglia, dopo aver presentato denuncia di scomparsa, ha diffuso ovunque la sua foto, chiedendo alla cittadinanza di prestare attenzione e segnalare eventuali avvistamenti.

“Gaetano è fragile, potrebbe aver perso l’orientamento – racconta il fratello –. Non aveva con sé né cellulare né documenti. Chiunque lo incontri, chiami subito le forze dell’ordine”.

Le forze dell’ordine sono mobilitate da ore. Carabinieri, Polizia di Stato e Municipale stanno collaborando nelle ricerche, ma fino a questo momento nessuna segnalazione ha portato a risultati concreti.

Sui social network si moltiplicano i messaggi di solidarietà e condivisione, mentre la tensione cresce di ora in ora. “Vogliamo solo sapere che sta bene – dicono i familiari – e riportarlo a casa”.

Chiunque abbia notizie utili è invitato a contattare Carabinieri, Polizia o Vigili Urbani. In casi come questi, anche un piccolo dettaglio può fare la differenza.