Accusa malore mentre guida: anziano salvato dalla cooperazione tra Polizia Municipale e 118

Poco fa un anziano ha accusato un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto.

È accaduto in via Marigliano, a Somma Vesuviana, un brillante intervento coordinato dal 118 e dalla Polizia Municipale.

Un anziano era alla guida della sua autovettura quando ha improvvisamente accusato un malore. L’uomo ha avuto la prontezza di decelerare e accostare in via Marigliano, per poi chiamare la moglie per informarla delle sue condizioni di salute per poi perdere conoscenza subito dopo essendo soggetto ipoglicemico. È stata poi la donna ad avvertire i soccorsi che con un intervento tempestivo sono riusciti a soccorrere l’anziano. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Polizia Municipale che hanno atteso l’arrivo del 118 mentre l’anziano era semicosciente procedendo con le operazioni di primo soccorso sotto la guida dei medici.

L’uomo è stato poi trasportato dall’ambulanza all’ospedale Villa Betania dov’è tutt’ora ricoverato.

Un intervento di cooperazione tempestivo e brillante quelli della Polizia Municipale e del 118, grazie al quale è stata prontamente salvata una vita in questo giorno di ferragosto.