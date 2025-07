Accoltellato fuori alla pizzeria, grave dopo aggressione di babygang

Uomo pestato da un gruppo di ragazzi ieri sera a Poggiomarino fuori una pizzeria in Via Roma

Ieri sera, a Poggiomarino, un uomo di 52 anni è stato aggredito e picchiato da un gruppo di ragazzi in Via Roma, all’esterno di una pizzeria, per motivi ancora sconosciuti. I carabinieri stanno indagando per individuare i responsabili, visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze.

La vittima è stata ricoverata all’ospedale di Sarno in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita da un litigio con alcuni giovani. Dalle ferite riportate, sembra che l’uomo sia stato colpito da un’arma da taglio al fianco sinistro e all’addome. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

Fonte foto: profilo facebook Francesco Emilio Borrelli