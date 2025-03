A Ottaviano si inaugura il nuovo plesso dell’I.S.I.S. “Luigi de’Medici”

La manifestazione si terrà mercoledì 12 marzo

L’ inaugurazione del nuovo plesso di via Funari segna un importante passo in avanti lungo il percorso, disegnato sapientemente dal Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Falco e condiviso dai docenti tutti, verso un obiettivo strategico: arricchire l’offerta formativa dell’Istituto, farne il punto di riferimento dell’economia del territorio, promuovere il potenziamento del sistema sociale e culturale. E’ un obiettivo a cui, da tempo, mirano, organicamente, i progetti e le iniziative dell’I.S.I.S. “Luigi de’Medici”. Saranno presenti il Sindaco di Ottaviano, prof. Biagio Simonetti, il vescovo di Nola Francesco Marino, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Lucia Fortini, Assessora Regionale con delega alla Scuola, Luisa Franzese, Dirigente A.T. Napoli Ufficio VI, Ettore Acerra, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Alle ore 18.00 inizierà la seconda parte della manifestazione, riservata ai “Barman in passerella”, allo spettacolo musicale con l’esibizione di Ciro Giustiniani, al buffet, sintesi preziosa dell’intera “giornata”