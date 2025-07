A Napoli l’ultima chiamata dei CCCP: il ritorno dopo 35 anni

Martedì 8 luglio sarà una data storica per la scena musicale partenopea: i CCCP – Fedeli alla Linea tornano a Napoli dopo 35 anni per un concerto-evento che promette di essere irripetibile. La band simbolo del punk e del rock italiano si esibirà alle 21:30 alla ex Base Nato di Bagnoli (Viale della Liberazione, 1), nell’ambito del SuoNato Festival 2025. Un live imperdibile, che segna l’unica tappa campana del tour d’addio del gruppo guidato da Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, insieme ai compagni di palco storici Annarella Giudici e Danilo Fatur.

L’ULTIMO ATTO DI UNA STORIA CONTROCORRENTE

Quella dei CCCP è una storia unica, un racconto sonoro e visivo che ha attraversato l’Italia dagli anni ’80 a oggi con un linguaggio provocatorio, poetico e fuori dagli schemi. “Erano gli anni 80 in Occidente, dove le cose vanno a compimento”, scrivono oggi nel manifesto che accompagna il tour. E proprio con quello spirito – tra disincanto, arte performativa e militanza musicale – la band torna in scena con uno show che è insieme celebrazione e commiato: una cerimonia laica e punk di gratitudine verso il pubblico.

Il tour, ideato da CCCP in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, proseguirà poi a Bari il 12 luglio, Piazzola sul Brenta (PD) il 18 luglio, Rimini il 30 luglio e Taormina, al Teatro Antico, sempre il 30 luglio. I biglietti sono in vendita su Ticketone.it e nei circuiti autorizzati.

IL GRAN GALA PUNKETTONE E IL DOCUMENTO FINALE

Parallelamente al tour, è disponibile anche la registrazione dell’evento “Gran Gala Punkettone” (USM / Universal Music Italia), pubblicato in diversi formati: CD + DVD, LP + DVD, BOX con booklet da 16 pagine e una versione numerata in vinile crystal, acquistabile esclusivamente sullo store ufficiale di Universal Music.

Lo spettacolo – che ha coinvolto anche Daria Bignardi, Alba Solaro e Andrea Scanzi – è stato presentato in anteprima il 21 marzo al Teatro Valli di Reggio Emilia, primo atto della “Cerimonia Pubblica di commiato e ringraziamento”, diretta da Fabio Cherstich.

IL SUONATO FESTIVAL CONTINUA

Dopo l’atteso live dei CCCP, il SuoNato Festival continuerà con una programmazione ricca e variegata:

18 luglio : Teenage Dream – Fabulous Summer 2025, con la partecipazione di Laura Esquivel

19 luglio : Willie Peyote , per una tappa esclusiva del tour Grazie Ma No Grazie

21 luglio: il leggendario Herbie Hancock in concerto con Terence Blanchard, James Genus, Lionel Loueke e Jaylen Petinaud

A settembre il festival tornerà con i concerti di:

5 settembre : Fabri Fibra

19 settembre : Psicologi

25 settembre : Jeff Mills

27 settembre: Ketama126

Un’estate di musica e cultura che consacra Bagnoli come nuovo polo musicale del sud Italia.