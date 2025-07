Casalnuovo, campo estivo inclusivo per bambini autistici

A Casalnuovo di Napoli è stato organizzato, da Autismo Campania Onlus, un campo estivo gratuito per bambini autistici.

Saranno 20 i partecipanti, tra bambini e ragazzi autistici, del campo estivo gratuito organizzato da “Autismo Campania Onlus”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al 5xmille ed all’ospitalità del Complesso “La Fenice” di Casalnuovo.

I piccoli partecipanti, con età compresa tra i 5 e i 14 anni, sono seguiti da operatori speciali, ognuno per ogni ragazzo.

Questo proprio grazie al 5xmille destinato alla Onlus, che ha reso l’esperienza, tenuta al Complesso “La Fenice” (dove è già in corso un campo estivo), completamente gratuita.

Il presidente dell’associazione Autismo Campania, Salvatore Cimmino, spiega: “Crediamo fortemente alla possibilità di voler creare una reale inclusione nell’ottica di una cultura dell’accogliere, intendendo la volontà di avvicinare le diverse fragilità con occhi diversi, privi dello sguardo dettato dall’ignoranza.

Per cultura intendiamo un nuovo modo di pensare con cui accostarsi alla diversità perché l’inclusione sociale non sia vista come qualcosa di eccezionale, ma la normalità.

L’estate, e l’assenza della scuola, è il tempo della libertà e della socializzazione, quale punto di partenza per la costruzione di un’opportunità che non deve essere negata a nessuno.

Grazie all’ospitalità del Complesso La Fenice della famiglia Alterio e del direttore Armando Fusco per la possibilità data”.

I ragazzi sono stati divisi in due gruppi da 10 partecipanti, ognuno dei quali parteciperà per una settimana al campo estivo unendosi, con il proprio operatore, ad altre decine di ragazzi che hanno accolto con entusiasmo i nuovi ospiti.

“Il valore aggiunto di questo campo estivo inclusivo – ha aggiunto Cimmino – è quello educativo che matura dall’importante e positiva esperienza che tutti i bambini potranno vivere, senza distinzioni, offrendo loro la possibilità di sperimentare in maniera costruttiva, personalmente e socialmente, il tempo estivo, con un’accezione significativa e adeguata ai bisogni di ciascuno”.

Anche i proprietari del Complesso “La Fenice” hanno commentato l’iniziativa: “Abbiamo accolto questa iniziativa con entusiasmo perché crediamo che ogni bambino e ogni ragazzo debba avere la possibilità di vivere l’estate come un tempo di libertà, divertimento e condivisione.

Quando inclusione e accoglienza diventano la normalità, si costruisce una società più giusta e più bella. Siamo fieri di essere parte di questo percorso e di poter offrire il nostro spazio per iniziative che fanno bene al cuore e alla comunità.

Grazie ad Autismo Campania Onlus per averci scelti, insieme possiamo costruire una cultura dell’accoglienza reale. Il Complesso La Fenice è la casa di chi accoglie”.