Attesi gli artisti Angelo Iannelli e Mago Pepe e il loro spettacolo.

Lunedì 6 Gennaio alle ore 10:30 in Via Parrocchia Presso il Comune di Mariglianella, si svolgerà la V Edizione “E‘ Arrivata la Befana“. Organizzata dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con il Bosco di Merlino e Incantesimo Napoletano con il patrocinio morale di Telethon. La manifestazione concluderà la serie di eventi natalizi organizzati dal Sindaco Felice Di Maiolo e dall’Assessore Sport, Cultura e Spettacolo Felice Porcaro.

Cresce in città l’attesa tra i tantissimi bambini, per incontrare la tradizionale befana sociale organizzata e interpretata dall’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli, che donerà cioccolatini, calze , giocattoli e non farà mancare ai meno fortunati la sua allegria. Atteso lo spettacolo di magia di Mr Pepe e l’animazione curata dall’ Associazione Incantesimo Napoletano, ricca di giochi, musica, balli e tanto divertimento. Non mancheranno ospiti dello spettacolo a sorpresa, previsto buffet con pizzette, graffette , cornetti e brindisi finale. Obbiettivo donare un sorriso ai bambini meno fortunati e non solo.

Non ci resta che recarci nell’Aula Consiliare del Comune di Mariglianella e festeggiare con la befana il nuovo anno.