10eLotto, weekend d’oro in Campania: si fa festa anche a Pomigliano

Festa grande a Ceraso, in provincia di Salerno, grazie al 10eLotto. Nella località campana, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro in seguito a un “9 Oro” nell’estrazione abbinata a quella del Lotto di sabato 13 aprile. Da segnalare anche due vincite a Napoli, una da 6.300 e una da 6mila euro, e una da 5mila euro a Pomigliano d’Arco. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 13 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi di euro da inizio anno.

Pioggia di vincite in Campania anche grazie al gioco del Lotto. A Napoli, come riporta Agipronews, vinti 22.500 euro grazie al terno 8-47-90 sulla ruota Nazionale. In provincia di Napoli da segnalare una vincita da 15mila euro a Ercolano e una da 9mila euro a Bacoli. Doppia vincita da 13.750 a Maddaloni, in seguito ai numeri 8-48-90 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni di euro, per un totale di 382 milioni da inizio anno.