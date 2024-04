Casoria al voto, due candidati pronti a sfidare Bene

Casoria – “A pochi giorni dalla chiusura delle liste e dei candidati per le elezioni amministrative del prossimo giugno, la sorpresa arriva da Casoria, uno dei più importanti comuni al di sopra dei 15mila abitanti al voto: diversamente da quanto accaduto a Castellammare e a Torre Annunziata, dove le forze del centro-sinistra si sono compattate intorno alle candidature a Sindaco di Vicinanza e Cuccurullo, qui il partito di Carlo Calenda correrà da solo, con proprie liste e un candidato Sindaco dal profilo inequivocabile: è il giovane professionista Fabio Cristarelli, avvocato, mediatore e conciliatore professionista, esperto di diritto sportivo, già coordinatore di PiùEuropa, prima di aderire proprio ad Azione”. Così in un comunicato del partito.

“A Casoria abbiamo costruito un percorso politico e di impegno civile che non possiamo disperdere. Giovani, amministratori capaci, professionisti, attivisti impegnati quotidianamente sul territorio. Questo patrimonio merita di essere valorizzato al meglio, nell’interesse stesso della città, prima che per ragioni di parte” – a dichiararlo è il segretario campano e consigliere regionale Giuseppe Sommese. “Siamo pronti a competere con il nostro simbolo e con un candidato Sindaco di grande spessore. Fabio Cristarelli esprime esattamente i valori che abbiamo deciso di rappresentare: serietà, competenza, pragmatismo, i piedi ben piantati per terra e gli occhi rivolti al futuro, ai giovani, al rinnovamento di una politica che si divide su tutto e finisce con realizzare nulla” – conclude il segretaro Sommese.

Cristarelli sarà dunque a sorpresa il terzo candidato sindaco. Ieri è diventata ufficiale anche la candidatura già nell’aria da settimane di Nicola Mangani, anche lui avvocato che correrà solo con la lista di Fratelli d’Italia.

“È giunto il momento di annunciare a voi tutti la mia candidatura a Sindaco per la città di Casoria.

In tanti rimarranno sorpresi sia in negativo che in positivo della mia decisione.

È stata una scelta piuttosto complicata, sopratutto in considerazione dello scenario politico presente a Casoria.

Chi mi conosce, sa benissimo che le mie azioni sono volte sempre per qualcosa di concreto e quando sono convinto delle mie scelte riesco a dare anima e corpo.

Con questo spirito voglio partire per trasmettere ai tanti che incontrerò la voglia concreta di voler realizzare qualcosa di semplice, tangibile e possibile per la nostra città .

Ho sempre svolto la mia attività politica indossando la stessa casacca, quella di Fratelli d’Italia, fino a esercitare da un po’ di anni il ruolo di coordinatore cittadino.

Di campagne elettorali ne abbiamo fatte tante, due di queste mi hanno visto primeggiare con tanti consensi ma non sufficienti per poter sedere tra i banchi del consiglio comunale. Questa volta sarà diverso, perché insieme ad un gruppo di amici, spinti dalla voglia di voler #cambiareilgioco, scenderò in campo per dimostrare che la buona e la sana politica esiste!

Sarà una competizione difficile, in quanto ci troveremo di fronte una corazzata che in gioco mette innanzitutto l’interesse individuale.

Senza strumentalizzazioni, senza polemiche sterili, senza personalismi affronteremo questa battaglia a viso aperto,mettendoci la faccia, partendo dal delineare un programma che dia a questa città un minimo di vivibilità!”

Da sinistra Mangani e Cristarelli