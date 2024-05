Schianto sul corso al Casalnuovo, feriti due giovanissimi in moto

CASALNUOVO – Due ragazzi di 15 e 17 anni sono rimasti feriti nel corso di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Casalnuovo di Napoli, In corso Umberto, la moto sulla quale viaggivano i due ragazzi si è scontrata con una utilitaria. Ad avere la peggio i giovanissimi centauri.

Il 15enne non è in pericolo di vita: è stato trasferito nell’ospedale ‘San Giuliano’ di Giugliano in Campania.

L’altro è stato portato in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Tenenza con i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno effettuato i rilievi.