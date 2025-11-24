Volla, ragazzo di 13 anni aggredito da baby gang per un telefonino

Un ragazzino di 13 anni, a Volla, è stato aggredito e mandato in ospedale da una baby gang che gli voleva rubare il telefonino

Questo è quello che accade tra i ragazzi d’oggi, pestati e massacrati per futili motivi, giusto per il gusto di farlo.

A subire oggi è stato un ragazzino 13enne, nella città di Volla, in Via San Giorgio nei pressi del cimitero comunale.

Poco prima della mezzanotte questo ragazzino è stato accerchiato e picchiato da una baby gang che voleva rubare il suo telefono.

In particolare, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un suo coetaneo si è avvicinato intimandogli di consegnargli lo smartphone e, al suo rifiuto, sono intervenuti gli altri componenti della gang che lo avrebbero aggredito con calci e pugni, prima di scappare.

Il ragazzino è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza, in codice arancione, al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Successivamente sono state allertate le forze dell’ordine che si sono recati in ospedale.

La vittima presenta diverse ferite alla testa e al volto e attualmente è ricoverato nella struttura ospedaliera in attesa di altri esami diagnostici. Fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti, non è in pericolo di vita.

I carabinieri della stazione di Volla hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili dell’aggressione.