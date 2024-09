Violenza in piazza, botte tra appartenenti alla comunità indiana

San Gennaro Vesuviano, botte da orbi in piazza tra appartenenti alla comunità indiana, i presenti cercano di mettere pace. Borrelli (Avs): “Siano identificati e puniti. Più forze dell’ordine e telecamere per garantire vivibilità delle nostre città”

Le immagini inviate al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli riferiscono di una violenta rissa scoppiata in piazza a San Gennaro Vesuviano tra persone appartenenti alla comunità indiana. I presenti, peraltro in gran parte anziani, non hanno esitato, a fatica e ripetutamente, nel tentativo di dividere i contendenti.

“Considerato l’alto tasso di violenza e aggressività che accomuna gli esseri umani non c’è strada, non c’è piazza che non necessiti di un presidio delle forze dell’ordine. Apprezzo molto l’intervento dei cittadini di San Gennaro Vesuviano che hanno cercato di redimere la rissa, dividendo i contendenti ed evitando che accadesse il peggio. Grazie al video registrato da un cittadino i litiganti siano identificati e sanzionati. Occorre una maggiore presenza delle forze dell’ordine e l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza per garantire maggiore vivibilità nelle nostre città”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che ha ricevuto le immagini.

Link al video: https://www.facebook. com/francescoemilio.borrelli/ videos/501642375816284