Negli ultimi anni ci sono molti progressi scientifici che hanno dimostrato i benefici per la salute del vino. I bevitori moderati hanno il 23% in meno di probabilità di sviluppare demenza, secondo i ricercatori del Centro medico dell’Università di Loyola. Il professor Edward J. Neafsey, autore della ricerca, ha dichiarato: “Il consumo di vino, se è moderato, è benefico per la salute”. Il vino è uno dei beni più antichi dell’umanità. Costituisce insieme a petrolio e cereali la cosiddetta “trilogia mediterranea”, considerata una delle combinazioni alimentari più sane, conosciuta dal Neolitico ai giorni nostri. La parola vino deriva dal latino vinum, che significa forza, vigore, si tratta di una bevanda oltre che piacevole e salutare, anche digestiva, stimolante, tonificante, … purché il suo consumo sia moderato. Plinio il Vecchio, studioso e scrittore latino del I secolo d.C., nella sua storia naturale, ironizza, anche se in modo molto appropriato, dicendo che il vino è di per sé un rimedio e nutre il sangue dell’uomo, costringe lo stomaco, intorpidisce i dolori e le preoccupazioni. Vari autori hanno riscontrato nel vino effetti terapeutici per il trattamento di anemie, raffreddori, arteriosclerosi, calcoli biliari, diabete, anoressia, diarrea, costipazione, cistite, pielite, artrite, osteoartrosi, alitosi, gozzo, ecc. Fino a non molti anni fa era usato come una droga molto efficace ed è noto che gli egiziani usavano il vino come antisettico e i persiani come germicida. Senofonte, nella sua Anabasi, racconta che Ciro ordinò alle sue truppe di trasportare nelle loro provviste il vino per mescolarlo con l’acqua di terre straniere, poiché contenevano germi ai quali l’organismo dei loro uomini non era abituato. Per molto tempo è stato utilizzato efficacemente per combattere la presenza di germi nocivi negli alimenti crudi, nel caso delle insalate. Nella Bibbia (San Luca, 10.33-34) viene menzionato per le sue qualità disinfettanti, citandolo nella parabola del buon samaritano ( Un samaritano che stava arrivando andò da lui e, vedendolo, si mosse verso la compassione; vedendo le ferite, versò olio e vino in esse ), dove l’olio viene utilizzato per evitare il contatto delle ferite con l’aria e il vino come disinfettante, grazie all’effetto prodotto dall’alcool e dai tannini in esso contenuti. Quasi tutti i cardiologi raccomandano un bicchiere di buon rosso ai loro pazienti, perché l’alcol riduce del 50% il rischio coronarico. Sebbene non vi siano ancora prove conclusive a conferma della relazione tra consumo moderato di vino e longevità, gli studi epidemiologici condotti finora hanno chiaramente dimostrato che il tasso di mortalità per malattie cardiovascolari è significativamente più basso in quei centri abitati che godono un moderato consumo di bevande alcoliche, perché i tannini trasportati dal vino rosso sono quelli che prevengono le malattie cardiache. Se da un lato c’è chi pensa che i benefici derivino dalle sostanze flavonoidi, un gruppo di composti che si trovano anche in alimenti come mele o fragole, tuttavia, non dobbiamo dimenticare che il vino ha anche acido salicilico, popolarmente noto come Aspirina, che è quella prescritta ai malati di cuore per ridurre la viscosità del sangue. A questo proposito, bisogna menzionare quello che è stato chiamato il paradosso francese. Qualche anno fa l’ Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha avviato il Progetto Monica , grazie al quale è stato notato che, tranne in Francia e in altri paesi del Mediterraneo, in tutti i paesi c’era una relazione tra alta mortalità cardiovascolare e alto apporto grassi animali. Questo fenomeno, noto come il paradosso francese , ovvero la bassa mortalità coronarica nonostante un elevato apporto di grassi animali con una riduzione del 40% del rischio coronarico, è stato spiegato dall’assunzione abituale di vino associata alla dieta mediterranea. e altri fattori psicosociali e socioeconomici che compongono questa dieta. È stato dimostrato che l’incidenza di infarto, una conseguenza dell’arteriosclerosi, è inferiore nei paesi che consumano bevande a basso contenuto alcolico, come il vino. Oltre il vino, anche molti cibi hanno la capacità di rafforzare il sistema immunitario, se assunti con regolarità. Alcuni li conosciamo a memoria, come le arance, o il miele che difendono dal raffreddore. Altri, sono delle vere e proprie scoperte, come il cioccolato, i funghi o molte erbe aromatiche, veri e propri antibiotici naturali. In primis le Verdure, ottime quelle amare per le proprietà depurative. Via libera a radicchio, cicoria, tarassaco, catalogna (sia cotte che crude). Perfette quelle di colore arancione o rosso (carote, zucca, barbabietole) ricche di betacarotene – serve ad aumentare il numero delle cellule che combattono le infezioni e contribuisce all’eliminazione dei radicali liberi. Importantissimi anche cavoli e cavolfiore per la loro azione anticancro. Utili anche pomodori e peperoni per la vitamina C e i polifenoli, meglio se assunti crudi, in insalata. Poi Aglio e cipolla: l’aglio contiene zolfo, che inibisce la crescita batterica e mantinene pulito l’intestino. Inoltre l’allicina e il solfuro, stimolano la moltiplicazione delle cellule che servono a combattere le infezioni. L’allicina ha spiccati effetti antibiotici, antimicrobici e antifungini. Chi assume aglio con regolarità, soffre del 46% in meno di raffreddori stagionali e guarisce più velocemente dalle infreddature. Come non citare il Miele: ottimo alleato per la salute. Contiene sostanze con una elevata azione battericida e agisce come un antibiotico naturale. Con l’arrivo dei primi freddi un cucchiaino di miele la mattina, sciolto nel latte, nel tè o nel caffè o spalmato sul pane, aiuta a disinfettare le prime vie respiratorie, prevenendo e contrastando tosse, raffreddore e mal di gola. Non tutti sanno che Il cioccolato fondente non dovrebbe mai mancare nelle nostre diete, poiché è in grado di potenziare un gruppo di linfociti, capaci di migliorare l’adattamento delle nostre difese al mutare delle infezioni. Anche i Funghi perche contengono betaglucani, carboidrati complessi che migliorano l’attività del sistema immunitario contro le infezioni e contro il cancro. I funghi sono ricchi di selenio – che aiuta i globuli bianchi a produrre le citochine (molecole proteiche) – e di beta-glucano, un immunostimolante che attiva i globuli bianchi, responsabili della difesa contro le infezioni. Se poi abbiniamo anche un po di attività fisica il nostro corpo e la nostra mente ci ringrazieranno.