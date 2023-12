Vigilia e movida: le aree più calde in cui fare il brindisi pre natalizio

Altro anno, altra Vigilia di Natale e quindi altri aperitivi dalla mattina fino a poco prima del canonico cenone in tutti i paesi del Vesuviano e non solo.

Le zone in cui la movida è indubbiamente più calda partono da San Giuseppe Vesuviano, passando per Ottaviano, Somma Vesuviana e Sant’Anastasia, fino a Cicciano, Nola e Saviano e Acerra. Si prevedono tantissimi giovani e non solo che inonderanno le strade dei paesi fino a bloccarli completamente, creando code lunghissime e l’ormai solito traffico.

Festeggiare, si sa, è doveroso e ogni anno bisogna celebrare le feste natalizie ed essere grati di ciò che si ha e delle persone che sono al nostro fianco. Nonostante la magia del Natale che dovrebbe fare essere “tutti più buoni”, ogni anno ormai ci sono notizie di litigi, risse e aggressioni, a volte anche con armi o coltelli, spesso incrementati dall’uso di alcolici.

Si spera, dunque, che quest’anno non si sentano notizie tanto spiacevoli e che tutti possano festeggiare il Natale nel migliore dei modi.