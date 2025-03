Veronica Maya presenta in prima assoluta Vento in poppa e la fiaba musicale Aurora e la nave incantata

La magia della narrazione prende il largo con la fiaba musicale “Aurora e la Nave Incantata”, che salpa per il suo Tour del Mediterraneo con una prima tappa d’eccezione: la suggestiva Sala Conferenze della Tesa dell’Arsenale di Venezia, dove lo spettacolo avrà inizio alle ore 16:00. L’evento fa parte del progetto “Generazione Vespucci: Favole Sotto le Vele”, un’iniziativa che fonde tradizione, musica e racconto per regalare al pubblico un’esperienza emozionante e immersiva.

Ad aprire il viaggio sarà il brano “Vento in Poppa”, composto dal maestro Catello Milo insieme a Anna Maria Milo e Beatrice Milo, che accompagnerà gli spettatori verso un mondo sospeso tra realtà e fantasia. La narrazione prende vita grazie alla voce inconfondibile di Veronica Maya, che con la sua straordinaria professionalità trasporta il pubblico tra le onde di una storia avvincente. Ad affiancarla, il Millennium Ensemble, un quintetto di fiati che arricchisce la fiaba con melodie evocative. La formazione è composta dai maestri Fabio Angelo Colajanni, flauto, Massimo Lamarra, oboe, Emanuele Geraci, clarinetto, Andrea Brancalente, corno, e Gaetano Lo Bue, fagotto, dando vita a un’atmosfera sonora che rende ogni scena ancora più suggestiva.

La fiaba è frutto dell’immaginazione di Veronica Maya, Nicol Montuori e Vincenzo Manzo, mentre le musiche originali, composte da Catello Milo, Anna Maria Milo e Beatrice Milo, guidano il pubblico in un viaggio fatto di coraggio, sogni e tradizioni marittime. La produzione è curata dall’Associazione Musicale Assoflute, che da anni si dedica alla produzione di lavori musicali per bambini nell’ambito del progetto “Il Mondo delle favole”, sotto la direzione artistica del maestro Fabio Angelo Colajanni. Grazie a una sapiente fusione tra narrazione e multimedialità, lo spettacolo promette di conquistare spettatori di tutte le età, trasformando la scena in un universo in cui musica e parole si fondono in un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni.

IL TOUR MEDITERRANEO DELLA NAVE AMERIGO VESPUCCI: DATE, TAPPE E AGGIORNAMENTI

Lo spettacolo “Aurora e la Nave Incantata” accompagnerà il Tour Mediterraneo 2025 della Nave Amerigo Vespucci, il veliero simbolo della Marina Militare Italiana, che dopo aver solcato gli oceani e rappresentato il nostro Paese nei porti più prestigiosi del mondo, torna a casa per l’ultima fase del suo incredibile viaggio.

Le soste della Nave Vespucci rappresentano momenti imperdibili per chi desidera scoprire le storie e le esperienze raccolte durante il tour mondiale. Ogni porto diventa un’occasione per avvicinarsi alla cultura marinaresca italiana e per vivere eventi unici, tra cui spettacoli, incontri e visite a bordo.

Il calendario delle soste è in costante aggiornamento, quindi si invita il pubblico a visitare il sito ufficiale www.tourvespucci.it per eventuali modifiche e nuove destinazioni.

Attraverso eventi come “Aurora e la Nave Incantata”, il Tour Mediterraneo della Nave Vespucci non è solo un viaggio fisico, ma un’esperienza culturale e educativa che avvicina grandi e piccoli al mondo della navigazione, della musica e della tradizione italiana. Un’occasione straordinaria per immergersi nelle leggende del mare e lasciarsi trasportare dal fascino di una storia senza tempo.