Un libro sotto le stelle: nuova data della rassegna letteraria per il 30 settembre

Si prolunga con una nuova data la rassegna promossa dall’Associazione Meridiani “Un libro sotto le stelle”. Un viaggio letterario lungo la costa tra Salerno e Positano che si rinnova per la sua XVIII edizione, all’interno del “Campania Libri Festival della lettura e dell’ascolto”.

Anche quest’anno è possibile assaporare la magia della lettura tramite presentazioni di libri e la conoscenza dei loro autori, tutto mentre si è immersi nello splendido scenario del mare della Costiera. La rassegna ha avuto già luogo dal 14 al 16 luglio e dal 21 al 23. Eccezionalmente è stata estesa ad una nuova giornata di presentazioni di libri che si terrà il 30 settembre, con partenza da Salerno e arrivo a Procida, Capitale della Cultura 2022.

La traversata si svolgerà a bordo del traghetto Acquarius della Tra.Vel.Mar ed è necessario prenotarsi tramite mail a <info@associazionemeridiani.com> o tramite messaggio al numero +39 339.7686861 almeno 48 ore prima della data. Lungo il corso della giornata ci saranno varie tappe, tra cui l’esibizione musicale di Diego Moreno, compositore, cantante e chitarrista argentino. Fino poi alla presentazione di due libri: “Qatar 2022. Un mistero mondiale”, di Gianluca Mazzini e “#Alimentazione 4.0! La scienza verso l’ordinary people”, di Teresa Esposito.

In particolare, la Dottoressa Esposito prosegue, con questa nuova tappa, il tour di presentazione del suo libro “#Alimentazione 4.0!”. Si tratta di un vademecum alla scoperta degli alimenti più importanti per la salute e per tenersi in forma, con utili consigli anche su come cucinarli e trarre tutte le proprietà nutritive dai cibi. Un invito a mangiar bene e in maniera sana, frutto di anni di ricerca scientifica da parte della Dottoressa.