Evirato dai medici dopo aver fatto sesso col suo cane: stava per morire

Castellammare di Stabia. Non voleva confessarlo ma alla fine l’ha ammesso: quell’infezione che lo stava portando quasi alla morte era dovuta ai frequenti rapporti sessuali col suo cane.

L’incredibile storia arriva da Castellammare di Stabia dove i medici dell’ospedale San Leonardo sono stati costretti ad evirare un uomo di 55 anni per salvargli la vita. Nei giorni scorsi l’uomo è arrivato al pronto soccorso del nosocomio stabiese con problematiche serie alla zona del pube. Tra escoriazioni, gonfiore e sangue la situazione era grave ma i medici non ne capivano il motivo.

Soltanto dopo alcuni minuti l’uomo, tra l’imbarazzo e la vergogna, ha svelato il motivo raccontando la sua storia. Ha infatti confessato di aver fatto sesso con animali e diverse volte col suo cane: quando ormai era in pericolo di vita è andato in ospedale. L’infezione, infatti, poteva costargli la vita e i medici per salvarlo hanno chiesto di poter fare l’unica cosa possibile: amputargli il pene. L’uomii, dopo il suo consenso, è stato evirato.