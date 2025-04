Tragedia a Marigliano: bimba di 7 anni trovata morta

Marigliano – Una bambina che si stima abbia circa sette anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio di oggi, all’interno del complesso residenziale “Il Centro”. Le cause del decesso non sono ancora chiare: gli investigatori stanno valutando sia l’ipotesi di un improvviso malore naturale, sia, in misura minore, quella di un atto violento riconducibile alla madre.

Stando alle testimonianze di alcuni residenti e commercianti della zona, l’allarme sarebbe scattato intorno alle 17:30, quando sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, seguite poco dopo da una quarta auto e da un’ambulanza. La famiglia della piccola, che dovrebbe portare il cognome Damiano, si era trasferita nel condominio da poco tempo ed era conosciuta solo in maniera superficiale dagli altri inquilini.

Le forze dell’ordine hanno presidiato l’area per diverse ore. Verso le 19:30 è entrato nell’appartamento anche il medico legale per effettuare i primi rilievi. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito le grida strazianti della madre, che sarebbe stata trattenuta a stento dalla nonna e dalla zia, entrambe visibilmente scosse. Da quanto trapela, la donna risulterebbe separata dal compagno e, al momento della tragedia, il padre della bambina non si trovava in casa.