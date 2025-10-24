Terremoto in Campania, paura nel Nolano e nel Vesuviano

Federica Catapano
Pochi minuti fa, alle 14:40, si è verificata una scossa di terremoto con epicentro ad Avellino

Paura particolare per la zona del nolano e del vesuviano dove è stata percepita in maniera molto forte.

Tante le persone scese in strada per assicurarsi una via di fuga in caso di scosse più gravi. Per ora la situazione è stabile e non ci sono feriti.

L’epicentro è Grottolella, in provincia di Avellino, ma è stato avvertito in tutta la Campania, nelle province di Napoli, Benevento e Salerno. Decine di segnalazioni da Somma Vesuviana, area Nolana e comuni della zona.

Paesi vicini all’epicentro

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Grottolella AV 1 1869 1869
Montefredane AV 2 2297 4166
Capriglia Irpina AV 2 2398 6564
Prata di Principato Ultra AV 4 2944 9508
Altavilla Irpina AV 5 4196 13704
Summonte AV 5 1583 15287
Pratola Serra AV 5 3764 19051
Sant’Angelo a Scala AV 5 730 19781
Tufo AV 5 889 20670
Manocalzati AV 5 3160 23830
Ospedaletto d’Alpinolo AV 6 2145 25975
Avellino AV 6 54857 80832
Pietrastornina AV 6 1553 82385
Atripalda AV 6 11020 93405
Petruro Irpino AV 7 349 93754
Candida AV 7 1147 94901
Montefalcione AV 7 3359 98260
Santa Paolina AV 7 1256 99516
Torrioni AV 7 549 100065
Mercogliano AV 8 12267 112332
San Potito Ultra AV 8 1558 113890
Parolise AV 8 663 114553
Arpaise BN 8 761 115314
Chianche AV 8 475 115789
Cesinali AV 8 2584 118373
Roccabascerana AV 9 2354 120727
Aiello del Sabato AV 9 3958 124685
Montefusco AV 9 1338 126023
Ceppaloni BN 9 3415 129438
Sorbo Serpico AV 9 583 130021
Pannarano BN 9 2130 132151
Salza Irpina AV 10 772 132923
Santo Stefano del Sole AV 10 2208 135131
San Nazzaro BN 10 884 136015
Montemiletto AV 10 5313 141328
Chiusano di San Domenico AV 11 2277 143605
Pietradefusi AV 11 2348 145953
Sant’Angelo a Cupolo BN 11 4325 150278
San Michele di Serino AV 11 2530 152808
Monteforte Irpino AV 11 11467 164275
San Martino Sannita BN 11 1230 165505
Torre Le Nocelle AV 11 1324 166829
Contrada AV 11 3053 169882
San Giorgio del Sannio BN 12 10022 179904
San Nicola Manfredi BN 12 3722 183626
San Leucio del Sannio BN 12 3106 186732
Santa Lucia di Serino AV 12 1402 188134
Lapio AV 13 1572 189706
Forino AV 13 5384 195090
San Martino Valle Caudina AV 13 4884 199974
Calvi BN 13 2682 202656
Venticano AV 13 2537 205193
Mugnano del Cardinale AV 14 5373 210566
Quadrelle AV 14 1865 212431
Serino AV 14 7034 219465
Taurasi AV 14 2377 221842
Volturara Irpina AV 14 3289 225131
Sirignano AV 14 2933 228064
San Mango sul Calore AV 15 1185 229249
Baiano AV 15 4718 233967
Moschiano AV 16 1673 235640
Solofra AV 16 12495 248135
Apollosa BN 16 2658 250793
Castelvetere sul Calore AV 16 1615 252408
Luogosano AV 16 1187 253595
Cervinara AV 16 9658 263253
Sperone AV 17 3706 266959
Taurano AV 17 1546 268505
Montoro AV 17 19671 288176
Avella AV 17 7890 296066
Sant’Angelo all’Esca AV 17 801 296867
Montesarchio BN 17 13500 310367
Quindici AV 17 1938 312305
Lauro AV 17 3509 315814
Montemarano AV 18 2851 318665
Bracigliano SA 18 5565 324230
Benevento BN 18 60091 384321
Pago del Vallo di Lauro AV 18 1830 386151
Mirabella Eclano AV 18 7684 393835
Visciano NA 18 4454 398289
Rotondi AV 19 3591 401880
Bonea BN 19 1448 403328
Fontanarosa AV 20 3170 406498
Tufino NA 20 3776 410274
Marzano di Nola AV 20 1727 412001
Roccarainola NA 20 7082 419083
Paternopoli AV 20 2384 421467
Paolisi BN 20 2072 423539
