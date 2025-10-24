Terremoto in Campania, paura nel Nolano e nel Vesuviano

Pochi minuti fa, alle 14:40, si è verificata una scossa di terremoto con epicentro ad Avellino
Nella giornata di 24 ottobre, precisamente alle 14:40, c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6.
Paura particolare per la zona del nolano e del vesuviano dove è stata percepita in maniera molto forte.
Tante le persone scese in strada per assicurarsi una via di fuga in caso di scosse più gravi. Per ora la situazione è stabile e non ci sono feriti.
L’epicentro è Grottolella, in provincia di Avellino, ma è stato avvertito in tutta la Campania, nelle province di Napoli, Benevento e Salerno. Decine di segnalazioni da Somma Vesuviana, area Nolana e comuni della zona.
Paesi vicini all’epicentro
|Comune
|Prov
|Dist
|Pop
|Cum Pop
|Grottolella
|AV
|1
|1869
|1869
|Montefredane
|AV
|2
|2297
|4166
|Capriglia Irpina
|AV
|2
|2398
|6564
|Prata di Principato Ultra
|AV
|4
|2944
|9508
|Altavilla Irpina
|AV
|5
|4196
|13704
|Summonte
|AV
|5
|1583
|15287
|Pratola Serra
|AV
|5
|3764
|19051
|Sant’Angelo a Scala
|AV
|5
|730
|19781
|Tufo
|AV
|5
|889
|20670
|Manocalzati
|AV
|5
|3160
|23830
|Ospedaletto d’Alpinolo
|AV
|6
|2145
|25975
|Avellino
|AV
|6
|54857
|80832
|Pietrastornina
|AV
|6
|1553
|82385
|Atripalda
|AV
|6
|11020
|93405
|Petruro Irpino
|AV
|7
|349
|93754
|Candida
|AV
|7
|1147
|94901
|Montefalcione
|AV
|7
|3359
|98260
|Santa Paolina
|AV
|7
|1256
|99516
|Torrioni
|AV
|7
|549
|100065
|Mercogliano
|AV
|8
|12267
|112332
|San Potito Ultra
|AV
|8
|1558
|113890
|Parolise
|AV
|8
|663
|114553
|Arpaise
|BN
|8
|761
|115314
|Chianche
|AV
|8
|475
|115789
|Cesinali
|AV
|8
|2584
|118373
|Roccabascerana
|AV
|9
|2354
|120727
|Aiello del Sabato
|AV
|9
|3958
|124685
|Montefusco
|AV
|9
|1338
|126023
|Ceppaloni
|BN
|9
|3415
|129438
|Sorbo Serpico
|AV
|9
|583
|130021
|Pannarano
|BN
|9
|2130
|132151
|Salza Irpina
|AV
|10
|772
|132923
|Santo Stefano del Sole
|AV
|10
|2208
|135131
|San Nazzaro
|BN
|10
|884
|136015
|Montemiletto
|AV
|10
|5313
|141328
|Chiusano di San Domenico
|AV
|11
|2277
|143605
|Pietradefusi
|AV
|11
|2348
|145953
|Sant’Angelo a Cupolo
|BN
|11
|4325
|150278
|San Michele di Serino
|AV
|11
|2530
|152808
|Monteforte Irpino
|AV
|11
|11467
|164275
|San Martino Sannita
|BN
|11
|1230
|165505
|Torre Le Nocelle
|AV
|11
|1324
|166829
|Contrada
|AV
|11
|3053
|169882
|San Giorgio del Sannio
|BN
|12
|10022
|179904
|San Nicola Manfredi
|BN
|12
|3722
|183626
|San Leucio del Sannio
|BN
|12
|3106
|186732
|Santa Lucia di Serino
|AV
|12
|1402
|188134
|Lapio
|AV
|13
|1572
|189706
|Forino
|AV
|13
|5384
|195090
|San Martino Valle Caudina
|AV
|13
|4884
|199974
|Calvi
|BN
|13
|2682
|202656
|Venticano
|AV
|13
|2537
|205193
|Mugnano del Cardinale
|AV
|14
|5373
|210566
|Quadrelle
|AV
|14
|1865
|212431
|Serino
|AV
|14
|7034
|219465
|Taurasi
|AV
|14
|2377
|221842
|Volturara Irpina
|AV
|14
|3289
|225131
|Sirignano
|AV
|14
|2933
|228064
|San Mango sul Calore
|AV
|15
|1185
|229249
|Baiano
|AV
|15
|4718
|233967
|Moschiano
|AV
|16
|1673
|235640
|Solofra
|AV
|16
|12495
|248135
|Apollosa
|BN
|16
|2658
|250793
|Castelvetere sul Calore
|AV
|16
|1615
|252408
|Luogosano
|AV
|16
|1187
|253595
|Cervinara
|AV
|16
|9658
|263253
|Sperone
|AV
|17
|3706
|266959
|Taurano
|AV
|17
|1546
|268505
|Montoro
|AV
|17
|19671
|288176
|Avella
|AV
|17
|7890
|296066
|Sant’Angelo all’Esca
|AV
|17
|801
|296867
|Montesarchio
|BN
|17
|13500
|310367
|Quindici
|AV
|17
|1938
|312305
|Lauro
|AV
|17
|3509
|315814
|Montemarano
|AV
|18
|2851
|318665
|Bracigliano
|SA
|18
|5565
|324230
|Benevento
|BN
|18
|60091
|384321
|Pago del Vallo di Lauro
|AV
|18
|1830
|386151
|Mirabella Eclano
|AV
|18
|7684
|393835
|Visciano
|NA
|18
|4454
|398289
|Rotondi
|AV
|19
|3591
|401880
|Bonea
|BN
|19
|1448
|403328
|Fontanarosa
|AV
|20
|3170
|406498
|Tufino
|NA
|20
|3776
|410274
|Marzano di Nola
|AV
|20
|1727
|412001
|Roccarainola
|NA
|20
|7082
|419083
|Paternopoli
|AV
|20
|2384
|421467
|Paolisi
|BN
|20
|2072
|423539