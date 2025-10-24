Terremoto in Campania, paura nel Nolano e nel Vesuviano

Pochi minuti fa, alle 14:40, si è verificata una scossa di terremoto con epicentro ad Avellino

Nella giornata di 24 ottobre, precisamente alle 14:40, c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6.

Paura particolare per la zona del nolano e del vesuviano dove è stata percepita in maniera molto forte.

Tante le persone scese in strada per assicurarsi una via di fuga in caso di scosse più gravi. Per ora la situazione è stabile e non ci sono feriti.

L’epicentro è Grottolella, in provincia di Avellino, ma è stato avvertito in tutta la Campania, nelle province di Napoli, Benevento e Salerno. Decine di segnalazioni da Somma Vesuviana, area Nolana e comuni della zona.

Paesi vicini all’epicentro