Francesca Allocca candidata con la Lega a sostegno di Cirielli. «Mi candido per amore della mia terra»

Riceviamo e pubblichiamo

La dottoressa Francesca Allocca, già nota per il suo impegno sociale e professionale nel campo sanitario, annuncia ufficialmente la sua candidatura alle elezioni regionali in Campania nella lista della Lega, a sostegno di Edmondo Cirielli.

Una scelta che conferma il suo percorso di partecipazione civica e di attenzione ai bisogni del territorio.

«Ogni volta che mi chiedono perché ho scelto di candidarmi, rispondo sempre la stessa cosa: per amore della mia terra – dichiara Francesca Allocca –. Perché chi cura le persone sa che non si può girare lo sguardo dinanzi ai bisogni di una comunità».

Con questa candidatura, Allocca intende portare la sua esperienza professionale e umana al servizio della politica, promuovendo una visione concreta e solidale della sanità e del welfare, in linea con la proposta di governo regionale guidata da Cirielli.