Teatro Summarte: Lino D’Angiò, Amedeo Colella e Alan De Luca in “Lezioni di Napoletanità”

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 2 febbraio 2024 Lino D’Angiò, Amedeo Colella e Alan De Luca in “Lezioni di Napoletanità” al Teatro Summarte.

I napoletani hanno una marcia in più …‘na pezza a culore! Lo sanno bene Lino D’Angiò, Amedeo Colella e Alan De Luca che, per l’Università degli studi di Napoli Gennarino II, portano in scena a teatro “Lezioni di Napoletanità”, uno spettacolo prodotto da MusicaèManagement di Giovanni Oliviero: il primo congresso internazionale di cultura napoletana, di napoletanità, ovvero il modo di essere e di pensare e di comportarsi del popolo napoletano; il modus vivendi e il modus operandi di questo gruppo di cittadini del mondo che hanno avuto la fortuna di essere nati all’ombra del Vesuvio, anzi, al sole del Vesuvio.

Alan De Luca e Lino D’Angiò, ideatori del programma cult Telegaribaldi, incontrano il noto scrittore Amedeo Colella. Tra i racconti, paraustielli, e aneddoti sulla storia napoletana, raccontati in maniera accattivante e divertente da parte di Amedeo Colella, si inseriscono le canzoni, le imitazioni e i monologhi dei due attori partenopei. Il risultato è uno spettacolo esilarante, con un ritmo senza sosta in un viaggio tra storia e risate. Tre ‘congressisti’, in abito da docenti universitari, per una lectio magistralis senza precedenti!

Cosa aspetti?

Acquista qui il tuo biglietto:

https://www.summarte.it/pages/prossimi-eventi

Per maggiori info: 3935667597 – 0813629579

summarte1@gmail.com

summarte.it

Via Roma, 15 – Somma Vesuviana (NA) – 80049