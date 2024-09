Tar dà ragione ai cittadini, liberato accesso al mare: lido condannato a rimuovere costruzione

Ercolano. Tar dà ragione ai cittadini, lido La Favorita condannato a rimuovere costruzione che impedisce accesso alla spiaggia pubblica. Blitz di Borrelli sul lido: “Avevamo ragione. Ora si proceda subito ad abbattere l’abuso e si restituisca la spiaggia pubblica ai cittadini”

Nuovo blitz del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli al lido La Favorita di Ercolano, insieme ai comitati civici, dopo la sentenza del Tar, N. 01769/2024 REG.PROV.CAU. del 17 settembre, che ha dato ragione ai cittadini respingendo il ricorso dei titolari del lido La Favorita contro il provvedimento del Comune di Ercolano che aveva diffidato la ricorrente a rimuovere, entro 15 giorni, la porzione di struttura ricadente nella fascia di rispetto di m 5,00 di battigia, consentendo così il libero accesso alla spiaggia pubblica come denunciato dallo stesso Borrelli e dall’associazione Hippocampus.

“Avevamo ragione su tutti i fronti. Il Tar ha detto che si deve procedere all’abbattimento immediato di almeno 5 metri della costruzione in legno realizzata dal lido Favorita che ha impedito per una intera stagione estiva il libero accesso dei cittadini alla spiaggia libera. Con la complicità di alcuni ‘professionisti’ che si sono prestati con ogni tipo di sotterfugio e cavillo tecnico per far sì che questa ingiustizia continuasse nel tempo. Un atto di arroganza e cattiveria inqualificabili contro le quali continueremo a batterci per evitare che questa vergogna accada anche nella prossima stagione balneare. I cittadini di Ercolano sono stati defraudati del loro diritto di accedere alla spiaggia senza dover chiedere il permesso a nessuno e nonostante l’ordinanza del Tar la spiaggia libera resta inaccessibile tramite la battigia. Al sindaco di Ercolano chiedo di farsi parte dirigente per dare seguito a quanto disposto dal Tribunale in assenza di attività da parte di chi dovrebbe rispettare la legge e non lo fa. Vengano le ruspe e date seguito a quanto disposto dal Tribunale”. Questo il duro commento di Borrelli.