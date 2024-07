“Sound, Light & Fiction: The Senses in Medicine”, il convegno

Si terrà a Napoli i prossimi 2-3 Luglio 2024 nella splendida cornice di Villa Doria D’Angri, sede dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” il convegno “Sound, Light & Fiction: The Senses in Medicine” evento rivolto agli attori principali della Sanità pubblica e privata. L’evento i cui responsabili scientifici sono Carlo Alviggi, Fabio Perricone e Rosario Pivonello sarà un emozionante viaggio tra Medicina, Prevenzione, Scienza, Musica e Arte Cinematografica per tracciare l’importanza dell’empatia e della comunicazione tra le diverse arti al fine di migliorare la qualità della vita delle persone. Sarà un misto di cultura scientifica e interventi artistici che guiderà le persone a comprendere quel legame ancestrale tra figure tanto diverse in termini di competenza quanto uguali nell’uso di quel linguaggio umano che va oltre le parole. I tre ideatori e responsabili infatti sono accomunati da “l’intento di realizzare questo sogno, bello, paradossale ed unico” come affermato dal dottore Fabio Perricone.