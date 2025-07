Sorpresi a gettare rifiuti in strada, sanzioni pesanti a Marigliano

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Marigliano contro lo sversamento illecito di rifiuti. Nella mattinata di oggi gli agenti sono intervenuti nella zona tra Corso Umberto e via E. D’Ungheria, dove grazie all’utilizzo delle telecamere di sorveglianza sono già stati individuati e sanzionati due trasgressori nell’arco di una sola settimana. L’importo complessivo delle multe ha raggiunto i 500 euro.

L’azione repressiva contro l’abbandono dei rifiuti si inserisce nel solco degli indirizzi fissati dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Bocchino, che ha ribadito più volte la necessità di restituire decoro e pulizia alla città. La linea è chiara: tolleranza zero per chi inquina e compromette l’ambiente urbano.

“Non possiamo tollerare che tali episodi restino impuniti – ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale, Francesco Nacar –. Oltre alle sanzioni amministrative, stiamo valutando anche l’ipotesi della denuncia penale nei casi più gravi, per conferimento illecito di rifiuti”. Solo negli ultimi dieci giorni, infatti, sono già tre le denunce trasmesse all’autorità giudiziaria.

Dai vertici del Comando fanno sapere che i controlli proseguiranno in modo sistematico, potenziando anche l’uso delle tecnologie di videosorveglianza nelle aree più sensibili del territorio cittadino. L’obiettivo è colpire duramente i responsabili e scoraggiare nuove violazioni, garantendo ai cittadini un ambiente più pulito e sicuro.

Un segnale forte, quello lanciato dal Comune, che conferma la volontà di agire in modo deciso per contrastare un fenomeno che negli anni ha causato gravi criticità in termini ambientali e igienico-sanitari.