Marigliano, voto unanime per il presidente del Consiglio Comunale: è Vito Lombardi

È Vito Lombardi il presidente del Consiglio Comunale di Marigliano: il consigliere del PD è stato votato all’unanimità dai componenti dell’assemblea locale che ieri si è riunita per la prima volta e che ha provveduto ad indicare anche la vice presidente: si tratta di Pina Amato, consigliera della lista “Per Marigliano”.

“Adesso è tutto pronto per partire in volata e per dare risposta alle istanze della nostra comunità. Esprimo le mie più vive congratulazioni a Vito Lombardi e Pina Amato che con equilibrio, competenza e senso delle istituzioni, sapranno essere all’altezza dell’importante compito che tutti, opposizione compresa, hanno voluto assegnargli: il Consiglio comunale è il tempio della democrazia, è l’organismo che rappresenta ciascuno dei nostri concittadini ed è per questo che, già al momento dell’indicazione della giunta, ho evidenziato a ciascuno degli assessori che mi affiancheranno nel mandato di amministrare Marigliano, l’importanza di tenere sempre vivo, aperto e costante il collegamento con i suoi componenti”, ha dichiarato il sindaco Gaetano Bocchino.

“Con profonda emozione e un forte senso di responsabilità, accolgo l’onore dell’elezione a Presidente del Consiglio – ha dichiarato Vito Lombardi, neo presidente del Consiglio Comunale – il voto all’unanimità è per me motivo di grande orgoglio, ma soprattutto un impegno solenne verso tutte le forze politiche del consiglio comunale ed in primis verso i cittadini che con la grande partecipazione alla seduta hanno mostrato tante aspettative verso questa consiliatura. Mi impegnerò ispirandomi alle parole di Igino Giordani al Parlamento nel 1954, a favorire un confronto costruttivo, aperto e rispettoso, nell’interesse esclusivo della nostra comunità. Marigliano merita un Consiglio Comunale unito, trasparente e attento alle esigenze reali della cittadinanza. Lavorerò ogni giorno con umiltà e determinazione affinché questa aula sia davvero la casa di tutti.”