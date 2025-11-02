Somma Vesuviana, pattinaggio, Sveva Romano brilla in Europa: doppio podio e biglietto per Singapore

Un trionfo di velocità e precisione: il Campionato Europeo di Inline Freestyle, in corso al Palazzetto Tiziano Ciotti di Anagni, ha incoronato Sveva Romano della Somma Skating School come una delle regine indiscusse della competizione.

L’atleta azzurra ha brillato nello Speed Slalom Senior Women, sfrecciando tra i coni con una rapidità sbalorditiva e conquistando una meritatissima medaglia d’argento. Un risultato di altissimo prestigio in una specialità combattuta fino all’ultimo centesimo di secondo. Sveva ha infatti dimostrato una sincronia e una potenza inarrestabili, tenendo testa e superando le forti atlete spagnole e francesi, oltre alle atlete russe presenti come “Individual Neutral Athletes”.

Ma la festa per l’atleta è proseguita con la medaglia d’oro nella gara a squadre di Team Speed insieme alla sua agguerrita Nazionale Italiana. Prossima Sfida: il Mondiale!

Le emozioni europee sono appena concluse che per Sveva Romano e l’intera Nazionale Italiana si profila già la sfida più grande: i Campionati Mondiali di Inline Freestyle.

A fine mese, infatti, l’élite italiana del pattinaggio, con la nostra Sveva in prima linea, farà rotta verso Singapore (28 novembre-5 dicembre) per competere per il titolo iridato. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’argento e l’oro europei nel massimo alloro mondiale.

Somma Vesuviana si stringe intorno a Sveva Romano, augurandole un enorme in bocca al lupo per la prossima avventura asiatica! La Somma Skating School può essere fiera della sua campionessa.