Somma Vesuviana, I Marechiaro Folk al Palio

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Per il Palio 2024 ritornerà il maestro Rosario Attanasio, uno dei cantori di Sergio Bruni. Quest’anno il concerto sarà dedicato in memoria di Francesco D’Agostino, primo mandonilista del gruppo, che per vari anni ha partecipato alle rappresentazioni del Palio.

Verrà proposto un concerto di musica classica napoletana e di musica popolare del Sud. La formazione sarà in versione folcloristica e appunto denominata per l’occasione “I Marechiaro Folk” con Adriana Larusso (voce e percussioni), Mimmo Angrisani (voce e percussioni), Andrea Carpentieri (voce e fisarmonica), Enzo Bartolino (voce e chitarra), Rosario Attanasio (mandolino e chitarra) e con la ballerina Veronica Corrado.

Il M° Rosario Attanasio fonda negli anni ’90 il gruppo “I Marechiaro” che accompagna molti artisti, tra i quali la nota cantante Giovanna Nocetti. Partecipa a tanti eventi di prestigio a Napoli presso il Teatro Sannazaro, il Teatro Bellini, il Circolo della Stampa, il Maschio Angioino e Castel dell’Ovo, la Biblioteca Nazionale del Palazzo Reale, il Centro Studi Filosofici, la Chiesa di Piedigrotta. etc In Italia e all’estero presente in tanti eventi e tournée per la Circuitazione provinciale di Cagliari, in Austria ed i Germania. Tanti sono stati i Concerti tenuti dal vivo e trasmessi per Radio-Tv locali ed internazionali. Storica è la partecipazione al Palio di Somma sin dalle prime annualità e per moltissime edizioni. Il gruppo riserva una particolare attenzione e sensibilità a questo evento sia per il legame affettivo con gli organizzatori che per le suggestive esperienze vissute… in particolare nel ricordo di Francesco D’Agostino, primo mandolinista del gruppo, pupillo del Maestro Rosario Attanasio. I Marechiaro non è semplicemente un gruppo musicale, ma un Progetto sempre vivo fatto con ingredienti sani (amicizia, convivenza sociale, cultura e tradizioni) per trasmettere messaggi di fratellanza e di pace. Essendo vivo e in evoluzione si sono avvicendati nel gruppo diversi artisti in circa 35 anni di attività.