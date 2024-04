Somma Vesuviana, Giuseppe Nocerino: “Bilancio senza anima politica”

Il capogruppo di “Siamo Sommesi” in consiglio comunale, Giuseppe Nocerino, ha così commentato sui social l’approvazione del bilancio di previsione a Somma Vesuviana da parte della maggioranza:

“Il bilancio approvato ieri in consiglio comunale a Somma Vesuviana da quel che resta della maggioranza non ha un’anima, non ha prospettive per la città, non ha contenuti. La politica, intesa come la capacità di disegnare scenari di sviluppo, latita pericolosamente. Ieri l’ho detto all’assessore delegato e lo ripeto qui: sono pronto ad un confronto pubblico sugli aspetti più inquietanti di questo bilancio, quelli che dovrebbero preoccupare qualsiasi amministratore di buon senso e che, invece, a Somma Vesuviana passerebbero inosservati se non ci fosse una opposizione seria e costruttiva. A proposito: il sindaco ha detto che l’attivismo dell’opposizione fortifica la maggioranza. È una affermazione che dovrebbe preoccupare chi la fa. Praticamente il primo cittadino ammette che questa maggioranza non è forte per le sue idee, per le sue proposte, per i suoi progetti per Somma Vesuviana. Questa maggioranza si sente fortificata dal lavoro degli altri. Che dire, contenti loro”