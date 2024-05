Pergamena della solidarietà, premiato professionista di Somma Vesuviana

La manifestazione “Una pergamena della solidarietà città di Napoli” è giunta alla settima edizione e quest’anno tra i premiati vi è anche Michele Rea, un commercialista originario di Somma Vesuviana.

Sabato 4 maggio in Piazza Ottocalli, a Napoli, ci sarà la manifestazione “Una pergamena della solidarietà città di Napoli”, evento organizzato dall’associazione Alec e dal Centro SS Giovanni e Paolo, patrocinato dalla città di Napoli. Avrà iniziato alle ore 10 presso la sede operativa del centro SS Giovanni e Paolo e durante l’evento ci sarà la premiazione di molti professionisti quali giornalisti, ambasciatori, avvocati, religiosi che si sono distinti in azioni di volontariato in questo ultimo anno.

Tra i premiati di questa settima edizione ci sarà anche Michele Rea, commercialista originario di Somma Vesuviana che da sempre lavora al fianco di alcune associazioni umanitarie e partecipa attivamente ad eventi e manifestazioni sociali per il bene della comunità e delle persone bisognose.

Un ulteriore premio speciale verrà poi consegnato all’ambasciatore della Repubblica di El Salvador in Italia, S.E. Efrén Arnoldo Bernal Chevéz per l’impegno dimostrato negli anni in favore degli ultimi.