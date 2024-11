Somma Vesuviana, Giuseppe Auriemma nuovo assessore in Giunta

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa.

Nuovi ingressi in Giunta. Rafforzata l’attenzione al Lavoro, al Contrasto della povertà, ai servizi sanitari, alle periferie, alla tutela degli animali.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Ho nominato un nuovo assessore andando a rafforzare l’attenzione su temi importanti come il PNRR, la Formazione, il Lavoro. I cittadini avranno anche un Consigliere Delegato alla Sanità, un Consigliere Delegato alle Periferie, un Consigliere Delegato alla Tutela degli Animali!”.

Giuseppe Auriemma, ingegnere, di anni 63 è la new entry nella Giunta Comunale di Somma Vesuviana. Ad Auriemma, il sindaco Salvatore Di Sarno, ha assegnato le seguenti deleghe: Affari Generali, Contenzioso, Politiche Sociali, Pari Opportunità, Servizio Civile, Terzo Settore, Contrasto povertà e alla violenza di genere, Lavoro e Formazione, Personale, Rapporti con Enti esterni, Personale, PNRR, Aziende partecipate.

Il sindaco ha firmato anche altri tre decreti sindacali per la nomina di tre consiglieri delegati. Salvatore Rancella, medico, consigliere comunale, è stato nominato Consigliere Delegato allo studio, alla vigilanza e al controllo politico –amministrativo della Sanità. Invece il Consigliere Comunale, Giovanni Stanzione, è stato nominato Consigliere Delegato allo studio, alla vigilanza e al controllo politico – amministrativo delle Periferie. Giuseppe Bianco, noto chirurgo, affermato professionista, è stato nominato Consigliere Delegato alla Tutela degli Animali.

“Si rafforza la nuova Giunta. Giuseppe Auriemma, Salvatore Rancella, Giovanni Stanzione, Giuseppe Bianco, sono quattro noti professionisti. Con queste nomine rafforziamo la linea dell’Amministrazione Comunale su temi importanti e specifici come PNRR, Lavoro, Formazione, Contrasto alla povertà che saranno comunicanti grazie ad un unico Assessorato. Invece, con le nomine dei consiglieri delegati, previste anche dalle norme vigenti, poniamo maggiore attenzione ai servizi per il cittadino come quelli sanitari e riguardanti le periferie”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.