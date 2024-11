Somma, Di Sarno: “Più Forze dell’Ordine anche nei nostri territori”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Bene il Comitato dell’Ordine Pubblico a Napoli, ma auspichiamo una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine anche sui nostri territori e soprattutto di sera!”.

“Bene il Comitato dell’Ordine Pubblico a Napoli, con particolare attenzione a determinate aree. Allo stesso tempo però auspichiamo una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine, di sera, soprattutto dopo le ore 20, anche sui nostri territori. E’ fondamentale rafforzarne la presenza perchè, quanto è accaduto a Napoli con molteplici fatti gravi e in poche settimane, testimonia chela sicurezza non ha paternità territoriale. Oramai non solo c’è una percezione diffusa di territori non sicuri ma spesso questa percezione trova conferma in episodi reali. Dunque auspico una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine, alle quali rivolgo un profondo ringraziamento per l’operato”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.