Somma Vesuviana, festa delle lucerne, incontro con l’antropologo Ernesto Di Renzo

L’antropologo Ernesto Di Renzo, docente all’Università di Tor Vergata di Roma, venerdì 29 luglio alle ore 20 nel Giardino Casa del Popolo al Borgo Casamale di Somma Vesuviana, terrà una conferenza dal titolo ‘DI FUOCO, DI LUCE, DI CALORE – Simboli e valori della Festa delle Lucerne’. Di Renzo aggiungerà contenuti nuovi ed originali sui significati della Festa delle Lucerne, che aiuteranno a conoscere meglio una tradizione millenaria del popolo sommese.

Secondo quanto ha dichiarato lo stesso professore Di Renzo:

“La conferenza, della durata di 45 minuti, ha lo scopo di riflettere e far riflettere sui significati che la Festa delle Lucerne detiene al cospetto dei suoi partecipanti sommesi e forestieri. Tali significati, collocati su piani di fruizione differenziati, includono dimensioni ludiche, affettive, identitarie, integrative e religiose di cui non tutti possiedono la piena consapevolezza. Diversamente da quello che di norma si ritiene, i veri protagonisti della festa non sono (solo) le lucerne, il fuoco, le felci e la statua della Madonna della neve. Bensì sono i suoi numerosissimi partecipanti – maschi, femmine, giovani, adulti, residenti, oriundi – che utilizzando gli elementi simbolico-rituali che la tradizione mette loro a disposizione, ogni quattro anni rifondano la loro identità sommese e ribadiscono la loro volontà di sentirsi una comunità, dialogando creativamente con il loro passato, la loro storia, le loro aspettative di futuro”.

Questa singolare interpretazione della Festa delle Lucerne è da tenere in grande considerazione e sicuramente farà discutere. Recentemente l’antropologo Ernesto Di Renzo, che ha al suo attivo la pubblicazione di molti libri, ha sbaragliato la concorrenza e si è classificato al primo posto nel prestigioso concorso internazionale letterario ‘Gourmand World Cookbook Award’ alla sezione ‘Autori’. Al concorso, ideato nel 1995 da Edouard Contreau, cui aderiscono 227 nazioni nel mondo, ogni anno vengono selezionati libri, pubblicati in tutto il mondo sul tema del cibo, del vino, dei piaceri e della cultura enogastronomica.

I Gourmand Awards, in pratica, scelgono i libri sulla base di differenti categorie tematiche. Rappresentano un evento culturale di grande livello internazionale e sono ritenuti analoghi agli Oscar, assegnati in ambito cinematografico.

Quest’anno tra 1573 volumi in gara, è risultato vincitore il libro ‘A proposito del gusto‘, scritto appunto da Ernesto Di Renzo, editato dalla casa editrice ‘Cinque sensi’ di Lucca. L’ambito riconoscimento è stato consegnato a Umea in Svezia. Non è la prima volta che il docente di Tor Vergata, originario dell’Abruzzo, riceve riconoscimenti internazionali per il suo lavoro di divulgatore. Nel 2018 è stato premiato dall’Associazione Stampa Estera, come migliore divulgatore della cultura enogastronomica in Italia e nel 2019 ha ricevuto il premio Merli per l’ambiente.

Il suo ultimo libro ‘A proposito del gusto’ tratta del rapporto che il Sapiens, divoratore di ogni tipo di alimento, oltre che di valori e di icone, ha ovunque istituito con il cibo, la cucina, le gastronomie. Un rapporto complesso, variabile e spesso contraddittorio che vede attribuire agli alimenti non tanto, e non solo, una funzione energetica con cui soddisfare i bisogni metabolici dell’organismo, quanto una funzione simbolica mediante cui perseguire obiettivi di natura culturale, sociale, identificativa e aggregativa.

Alla conferenza parteciperanno anche: Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana e Mario Maiello, presidente Associazione Festa delle Lucerne. Coordina Luigi Jovino, giornalista de Il Messaggero.