Biblioteca comunale di Somma Vesuviana: si può fare di più

La Biblioteca comunale di Somma Vesuviana si trova al piano terra di Palazzo Torino, sede del Municipio, in Piazza Vittorio Emanuele III. È intitolata a Raffaele D’Avino e ha al suo interno ben 3000 volumi. La Biblioteca potrebbe costituire un’importante risorsa per i cittadini. In particolare, i giovani studenti potrebbero avere la possibilità di avere a portata di mano libri di ogni genere. Sarebbe un modo perfetto per promuovere la cultura. Come accade spesso, però, un progetto che nasce con un valido intento finisce per essere utilizzato poco e male.

Biblioteca comunale di Somma Vesuviana: perché non funziona.

Diversi studenti si recano in Biblioteca per trovare un ambiente tranquillo e silenzioso per studiare. Quando si tratta, però, di andare alla ricerca di un testo in particolare, è allora che comincia a regnare il caos.

Non c’è assolutamente alcun tipo di catalogazione dei libri da poter consultare per facilitare le ricerche, né a disposizione in loco né online. I volumi non sono disposti in ordine alfabetico, sono divisi per categorie o per argomenti. Questo, però, lo si scopre solo andando a visionare scaffale per scaffale.

In realtà, la Biblioteca non è a gestione autonoma, bensì comunale. Ci sono alcuni giovani studenti che si offrono di dare una mano ma non basta. C’è una evidente disorganizzazione interna e manca un personale qualificato che possa garantire il buon funzionamento del servizio. In generale, non c’è un impegno vero e proprio nel cercare di promuovere e valorizzare questo luogo di cultura. La Biblioteca potrebbe aiutare molti ragazzi. Soprattutto i giovani universitari sommesi che sono costretti a recarsi a Napoli o nelle biblioteche di paesi limitrofi per poter effettuare una ricerca. Bisogna concentrare più risorse e più attenzione per questo tipo di servizi per la cultura e si deve farlo anche a livello locale e comunale. E con la collaborazione di tutti gli enti competenti è ancora possibile migliorare il servizio. Si può fare di più per la Biblioteca comunale di Somma Vesuviana.