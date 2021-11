Somma Vesuviana, emergenza furti : i residenti di via Cupa S. Patrizia, Fasano e via Ammendolara scrivono al Prefetto

Da circa quattro mesi le zone di via Santa Patrizia, via Ammendolara e via Cupa Fasano sono sotto assedio dei ladri che, a tutte le ore e con o senza le persone in casa, rubano o tentano di farlo terrorizzando le famiglie.

Circondata da vasta campagna, le zone sopraindicate danno l’opportunità a questi criminali senza scrupoli di arrivare alle abitazioni e poi di dileguarsi. Ma ora i residenti di sono uniti anche con un gruppo whatsapp e si sono organizzati per vigilare a turno in modo da avvisare in tempo chi viene preso sotto mira e le forze dell’ordine. Resta il fatto che Somma è un territorio vastissimo rispetto al quale le forze dell’ordine sono effettivamente poche per non parlare della polizia municipale che da anni è sotto organico.

Nel frattempo, i residenti non hanno perso tempo e hanno anche scritto al Prefetto di Napoli per chiedere un pattugliamento costante sia della polizia che dei carabinieri.