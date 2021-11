Coca venduta in un appartamento di Marigliano, arrestata dai carabinieri

Marigliano – Vende coca ai giovani del posto, scatta l’arresto

Altro blitz anti-droga per i Carabinieri della tenenza di Cercola. I militari, in un servizio volto al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato alcuni giovani “clienti” del posto. Tutte le notizie raccolte dai Carabinieri conducevano ad un’abitazione di Marigliano.

Organizzato un servizio ad hoc, i Carabinieri hanno perquisito l’appartamento. A finire in manette Palma Masullo, 56enne del posto già nota alle forze dell’ordine. Rinvenuti e sequestrati 94 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento.

L’arrestata è stata tradotta al carcere in attesa di giudizio