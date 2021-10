Somma vesuviana, ecco i punti programmatici del movimento civico “Somma Città d’Arte”

In vista delle comunali della prossima primavera, la politica sommese è già in fibrillazione. Da diversi mesi volti noti e non della politica locale si stanno incontrando per possibili apparentamenti. Ecco i punti programmatici di “Somma Città D’Arte”

Insieme al simbolo “Somma Città D’arte”, coniato da Emanuele Coppola, già assessore alla cultura con l’amministrazione Allocca, ci sono “Progetto Somma”, “Alleanza per Somma” e “Somma Popolare Libera e Riformista”. Historia Vesuviana, Direzione beni culturali, Museo Civico e Università: questi i punti cardini del programma.

Emanuele Coppola, tra l’altro, palesa i punti programmatici più rappresentativi del movimento civico “Somma Città d’Arte”: “la realizzazione di quanto enunciato in locandina, rappresenta la conditio sine qua non da cui ripartire, al fine di “custodire” quanti vivono e lavorano alle pendici del monte Somma, restituendogli quella dignità sociale, culturale, politica ed economica che meritano”.