Somma Vesuviana celebra la Giornata delle Forze Armate e la memoria dell’IMI Alfonso D’Avino

Celebrata a Somma Vesuviana la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Alle ore 9:45 in Piazza Vittorio Emanuele III, la Città ha reso omaggio al Tricolore, issato sul pennone centrale antistante il Palazzo Torino. Per il Municipio era presente il Sub Commissario prefettizio, Dott.ssa Corinne Palumbo, che ha deposto una corona di alloro sul monumento che ricorda i caduti della Prima e della Seconda guerra mondiale. Sono intervenuti: il comandante della Compagnia dei Carabinieri, Maresciallo Maggiore Alessandro Calandro; il comandante della Polizia Municipale, Maggiore Ciro Bruno; il vice presidente dell’ANCR Sezione di Somma Vesuviana, Giuseppe Piccolo. A coordinare l’evento l’AISA (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale) con il presidente nazionale Cav. Giovanni Cimmino. Una giornata molto sentita in città, in quanto è stato ricordato il sacrificio di tutti i soldati caduti in battaglia, in particolare i 163 morti della Grande Guerra e i 70 morti e dispersi della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la celebrazione, l’ANCR – Sezione di Somma Vesuviana, con una sua delegazione, si è recata a Napoli in Piazza Plebiscito al sentito appuntamentonel corso del quale sono state consegnate trenta onorificenze al merito, per altrettanti cittadini della provincia di Napoli, e l’assegnazione delle medaglie in memoria degli Internati Militari. Toccanti i messaggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, letti alla platea rispettivamente dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e dal comandante del presidio interforze, l’ammiraglio Vincenzo Montanaro. Per l’occasione il Prefetto ha concesso la medaglia d’onore alla memoria dell’IMI Alfonso D’Avino, nato a Somma Vesuviana il 12 aprile 1917 e ivi morto il 10 dicembre del 2001. A ritirare la medaglia il figlio, prof. Giuseppe D’Avino, accompagnato dalla moglie, dalla figlia e dal vice presidente dell’ANCR di Somma Vesuviana, Giuseppe Piccolo.

OSCAR ANNUNZIATA