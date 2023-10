Somma , Biagio Esposito: “Pulizia degli alvei senza differenziare rifiuti: intervengano le autorità competenti”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo da Biagio Esposito, presidente Accademia Etno-storica e del movimento NoiLIberi:

“Il sottoscritto Biagio Esposito, presidente Accademia Etno-storica, e movimento NoiLIberi, come già annunciato nella diffida che si allega alle varie autorità ha denunciato il modo assurdo in cui vengono puliti gli alvei nel territorio di Somma Vesuviana (Na) (ma anche in altre zone è uguale) , cioè le ditta che ha vinto la gara non effettua la selezione e la Differenziata dei materiali inquinanti e inerti presenti sul letto dell’alveo, ma li sotterrano al lato destro e sinistro del canalone che creano per far defluire le acque, cioè il letto dell’alveo non viene pulito per tutta la sua larghezza. Come si voleva dimostrare le piogge di questa mattina hanno riportato alla luce i materiali sotterrati e non tolti (vedi foto). Come già chiesto nella denuncia si chiede di fare indagini e sequestrare tutto e non pagare la ditta e di provvedere con provvedimenti disciplinari per tutti quelli che sono addetti e tenuti al controllo. Basta sperperare denaro pubblico e condannare sempre quelle Terre che già fanno parte delle TERRE DEI FUOCHI. CHIEDIAMO CONTROLLI SEVERI, RIPRISTINO DEI LAVORI E CONDANNE PER CHI HA COMMESSI REATI E INQUINAMENTO.

N.B. LE FOTO DI QUESTO MESSAGGIO SONMO DI OGGI POMERIGGIO RISULTATO DELLA PIOGGIA

Somma Vesuviana 16/10/2023 Biagio Esposito

https://www.ilmediano.com/somma-vesuviana-pulizia-degli-alvei-biagio-esposito-scrive-al-comando-corpo-forestale/