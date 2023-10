Somma Vesuviana, dipendente con doppio stipendio: istituita una commissione d’indagine

Un dipendente comunale ha percepito per diversi mesi un doppio stipendio. Il caso è stato sollevato qualche settimana fa dal consigliere Peppe Nocerino, che ha chiesto un consiglio comunale straordinario per discutere sull’incresciosa vicenda. Nella seduta dell’assise(a porte chiuse), fissata alle ore 10 di oggi 16 ottobre, si è discusso dell’argomento e alla fine si è deciso di istituire una commissione d’indagine per accertare responsabilità e conseguenze del caso.

Di seguito riportiamo integralmente il post che il consigliere Nocerino ha pubblicato sul suo profilo dopo il consiglio comunale.