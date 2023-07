Somma Vesuviana, altro consiglio comunale “rovente”

Somma Vesuviana. Questa mattina si è tenuto il Consiglio Comunale. Ad una settimana dalla presentazione della nuova maggioranza continuano gli attacchi di Sommese e Piscitelli. Nel mirino questa volta gli equilibri di bilancio.

La discussione è entrata nel vivo per la questione dell’adozione di provvedimenti sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale. A prendere per primo la parola il Sindaco, Salvatore Di Sarno, che ha letto la proposta di delibera avanzata dalla maggioranza. Subito dopo è intervenuto sulla questione il consigliere Sommese che ha subito evidenziato nel suo discorso il “debutto con il botto della nuova giunta”. Nessun assessore del Di Sarno post dimissioni poi ritirate era presente in aula per il consiglio. Grande assente soprattutto l’assessore con delega al bilancio che avrebbe dovuto relazionare sui lavori del consiglio. Questo, per Sommese, “rappresenta una mancanza di rispetto sia per il Consiglio Comunale che per l’intera città”.

La linea di Sommese e Piscitelli

L’attestazione degli equilibri di bilancio per Sommese “risulta l’atto più importante di un’amministrazione, nonché il punto principale per testare la solidità della maggioranza” e, secondo il consigliere, “in un momento in cui non c’è condivisione e naturalezza in consiglio dopo la presentazione della nuova maggioranza da parte del Sindaco, c’è un’oggettiva difficoltà nel votare la proposta seguendo il bene comune”. Segue la linea di Sommese il consigliere Piscitelli, il quale ha affermato con forza il senso di disorientamento nel consiglio e la mancanza di responsabilità nella nuova maggioranza, per cui alcuni dei suoi membri si sono trovati a votare sugli equilibri di bilancio dopo essere stati per anni dalla parte dell’opposizione.

Le risposte di Rancella e Parisi

Al centro dei dubbi di Sommese e Piscitelli ancora una volta il nuovo corso dell’amministrazione Di Sarno con l’ingresso al suo interno dei due consiglieri Pd, Parisi e Bianco. Rancella ha risposto agli attacchi dei due consiglieri all’opposizione sottolineando che “il Pd ha solo risposto all’appello del Sindaco”. Parisi ha a sua volta replicato con poche parole alle critiche di Sommese e Piscitelli: “gli assessori si difendono da soli. C’è gioco di squadra nella nuova maggioranza”.

Le parole di Nocerino ed Esposito

Nocerino, invece, ha auspicato che il consiglio sia un luogo di confronto ed ha evidenziato come l’equilibrio di bilancio, analizzato prima da responsabili di settore, debba poi essere discusso sul piano politico. L’ultimo intervento è del consigliere Salvatore Esposito: “Il confronto nell’assise comunale deve continuare e continuerà. Riguardo al confronto pubblico richiesto da forze politiche dell’ex maggioranza, penso che il confronto andava chiesto prima del manifesto orribile dove si dice al primo cittadino “vergognati, hai messo su un circo equestre”. Se questa è la vostra considerazione , ve la tenete voi . Se fossi io il sindaco mai e poi mai farei un incontro pubblico al di fuori di questa assise con gente che manifesta ancora una volta di più la sua arroganza” .

I consiglieri hanno votato come favorevoli agli equilibri di bilancio proposti dalla maggioranza. Contrari il gruppo “Lista Di Sarno Sindaco” e “Somma Liberi e Forti”, astenuti “Siamo Sommesi” e il Presidente del Consiglio.