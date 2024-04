Somma Vesuviana, Don Francesco Feola alla politica sommese: “basta divisioni e tensioni”

Somma Vesuviana. In vista del Sabato dei Fuochi, ieri sera si è svolta una preghiera comunitaria presso il Santuario di Castello durante la quale sono state benedette le tammorre e le paranze. Di seguito un estratto del discorso Don Francesco Feola, rettore del Santuario, in cui ha esortato la politica sommese a non abbandonare la zona di Castello e a superare ogni divisione e tensione.

“Il mio servizio a Castello, come rettore di questo santuario, mi impone

anche uno sguardo e una parola profetica. E stasera, lontano da ogni

atteggiamento critico, non posso fare silenzio sul “male” di Castello.

È indubbio che la zona sia stata abbandonata a se stessa, non solo da tutto

mondo politico – amministrativo, ma anche un po’ dalla gente di Somma.

Questa zona è bellissima e con la collaborazione di tutti potrebbe esprimere

tante potenzialità. Ho cercato nei mesi scorsi di creare un tavolo di

concertazione per Castello, per favorire la possibilità di sinergie e disponibilità

che aiutassero a promuovere la zona, ma purtroppo non ha avuto possibilità

di conseguenzialità. E me ne rammarico!

Oggi la nostra presenza a Castello non deve, ne può essere una

passerella ne un mero momento formale. Oggi a Castello, siamo chiamati a

rispondere ad un chiaro appello che viene dal guardare Somma dall’alto, per

fare la nostra parte per la promozione e la riqualificazione di questa zona.

Siamo in tempi difficili, di guerra nel mondo e noi qui dobbiamo promuovere

la pace perché nella nostra cittadina si concretizzino cose buone. Faccio

appello a tutti affinché respirando questa nobile aria, nella scia di una forte

tradizione di attaccamento alla nostra terra e alle sue bellezze possiamo

impegnarci per rendere Somma una terra migliore. Faccio appello alle forze

politiche sommesi, basta con questa divisione e tensione! Seppur nella

diversità di vedute e di pensiero si trovino possibilità di confronto perché per

questo vi siete assunti l’onore e l’onere di occupare gli scanni del consiglio

comunale. Somma non merita questo momento difficile e come un vostro

fratello, a tutti voi chiedo di rasserenare i rapporti e impegnarvi ancor meglio

per la nostra Città. Le necessità e le urgenze sono tante e vanno subito

affrontate con la corresponsabilità di tutti”.