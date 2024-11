Somma Vesuviana, ITI Majorana: Progetto MEP (Model European Parliament)

Simulazione del Parlamento Europeo PRATO 2024, XXXI SESSIONE NAZIONALE MEP. La magnifica città di Prato ha consentito ai nostri delegati (studenti) non solo di sperimentare le ansie del dibattito e le fatiche della ricerca ma, anche la bellezza del rispetto per le idee di tutti e di nuove e sane relazioni.

I lavori di Commissione si sono svolti nei Licei “Livi” e “Manifatture digitali Cinema Prato”; le Assemblee plenarie nel prestigioso Convitto “Cicognini” presso cui hanno studiato Gabriele D’Annunzio e altri personaggi illustri e alla Camera di Commercio.

La sera di venerdì 16/11/c.a. si è tenuto il farewell party, che ha visto staff, chair, delegati e docenti in abiti eleganti cenare tutti insieme nel locale “Loft01” di Prato. La serata di gala allietata da canti e balli si è conclusa a notte fonda.

Il Progetto MEP, altamente formativo, parte con la Sessione Scolastica a cui partecipano gli studenti delle classi terze; procede con diciotto delegati, scelti per merito, nella Sessione Regionale e continua con la Sessione Nazionale a cui arrivano, per ciascuna delle venti scuole partecipanti delle varie regioni italiane, solo cinque delegati. Questi hanno la fortuna di fare un’esperienza straordinaria che ricorderanno tutta la vita. L’operosità dell’impegno e dello studio, generata dal piacere del confronto, del dialogo e della leale competizione nei giorni della Sessione Nazionale, arricchisce in competenze e umanità.

Un ringraziamento speciale va ai nostri delegati, alle docenti coinvolte nel Progetto e in particolare alla Dirigente Scolastica, dott.ssa P. Improta e al DSGA, dott. G. Sabino sostenitori del PROGETTO MEP, progetto di qualità.

I partecipanti del Majorana:

Alaia Raffaele (4I), Cossentino Martina (4B), Esposito Abate Carmen (4B), Giugliano Giuseppe (4B), Toppi Salvatore (4B), accompagnati dalle docenti De Cicco C. M. e Di Mauro C., hanno rappresentato l’ITI “E. Majorana” di Somma Vesuviana (NA) alla Sessione Nazionale del Progetto MEP ((MODEL EUROPEAN PARLIAMENT – Simulazione del Parlamento Europeo) tenutasi a Prato dal 13/11/2024 al 17/11/2024. I suddetti sono stati impegnati a riflettere e a discutere di argomenti di interesse mondiale: migrazioni, situazione geopolitica nell’Artico, via del cotone, parità di genere nel linguaggio legale, fast fashion e altro. Temi trattati nelle Commissioni composte da studenti provenienti da 20 scuole superiori delle diverse regioni d’Italia e da chair (Presidenti di Commissione scelti tra coloro che hanno già svolto l’esperienza, in qualità di delegati negli anni precedenti e che si sono distinti per capacità e motivazione).

