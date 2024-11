Somma Vesuviana, al Summarte la XIII edizione di “IL Rumore del Silenzio”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

“IL Rumore del Silenzio”, giunto alla XIII edizione, è l’evento che ogni anno l’associazione EvaProEva_odv organizza coinvolgendo le scuole del territorio per sensibilizzare i giovani sull’argomento della violenza di genere ed in particolare trattando della Violenza contro le donne. La violenza di genere è un fenomeno complesso e in continua evoluzione, che cambia adattandosi di volta in

volta ai cambiamenti della società. La violenza di genere, infatti, si trasforma e assume nuove forme con l’evolversi della società, influenzata da

cambiamenti sociali, culturali, tecnologici ed economici.

L’associazione EvaProEva_odv è sempre attenta all’ascolto ed alla sensibilizzazione dei giovani anche grazie ai progetti che realizza per le scuole del territorio.

Le volontarie dell’associazione sono attualmente impegnate con la realizzazione del progetto “Empatia in azione: costruire connessioni umane” con gli studenti del Liceo Torricelli di Somma Vesuviana per un approccio ad uno strumento efficace per contrastare la violenza di genere : l’educazione all’Empatia ed alla costruzione di

relazioni sane, basate sul rispetto e sulla comprensione reciproca.

“Il Rumore del Silenzio” si terrà nella mattinata di lunedì 25 Novembre 2024 presso il Teatro Summarte a Somma Vesuviana (NA) alle ore 9:00.

L’evento è una combinazione di dibattito ed arte, interventi di sociologi e psicoterapeuti intervallati da momenti musicali e recitati, che ha l’obiettivo di creare consapevolezza sul tema e su quanto si è fatto, e si sta facendo per combattere la violenza di genere.

Ingresso libero.