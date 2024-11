Ercolano – Tragedia sconvolgente nel Vesuviano.

Una esplosione è avvenuta in una fabbrica alla periferia ci sarebbero almeno due morti. È accaduto ad Ercolano, in via Patacca, dove è stata segnalata una forte esplosione proveniente da un edificio. La deflagrazione è stata avvertita nitidamente nella zona di via Benedetto Cozzolino e nell’area a ridosso di San Sebastiano.

Sul posto i carabinieri della tenenza di Ercolano e i vigili del fuoco alla ricerca dei dispersi.