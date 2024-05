Somma Vesuviana, il Borgo rivive l’epoca medievale

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Atmosfera medievale al Castello di Lucrezia D’Alagno dal 31 Maggio al 2 Giugno. E l’8 Giugno i personaggi del Castello, in particolare Lucrezia, saranno per i vicoli del Borgo Antico del Casamale.

E non mancheranno i prodotti tipici del territorio sommese con in testa il baccalà prodotto di mare in terra di fuoco.

Dal 31 Maggio al 2 Giugno – al Castello canti popolari, video sulla storia del Castello, rappresentazioni teatrali, prodotti tipici e artisti di strada. Un grande evento per ragazzi, bambini, famiglie, anziani.

L’8 Giugno ad essere Teatro Itinerante saranno i vicoli del Borgo Antico.

Raffaele D’Avino (Presidente ProLoco Vesuvia ): “Avremo il ritorno del baccalà in Piazza Vittorio Emanuele III dal 20 al 22 Settembre. Ma iniziamo subito. Dal 31 Maggio al 2 Giugno il Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno rivivrà le atmosfere storiche di un tempo. Sarà un evento per tutti con artisti di strada, video, mostre fotografiche. L’8 Giugno, i vicoli del Centro Storico del Casamale saranno Teatro Itinerante del ‘400 e ‘500. Il tutto con prodotti tipici della gastronomia sommese”.

“ Parte “Racconto Somma: viaggio tra Cultura, Tradizione e Sapori”. Dal 31 Maggio con modalità itinerante, il Borgo del Casamale sarà un Borgo dove si vivranno le atmosfere antiche dal ‘400 al ‘900. Dal 31 Maggio al 2 Giugno rivivremo il Castello di Lucrezia D’Alagno che ha una grande storia essendo del 1458, immergendoci nell’atmosfera storica, con costumi tradizionali, ambienti d’epoca e anche cena a base del grande prodotto tipico del nostro territorio che è il baccalà. L’8 Giugno sera, avremo il Teatro Itinerante per le vie e vicoli del Borgo Antico, in ricordo di Lucrezia D’Alagno. Attori in costumi tradizionali faranno rivivere i personaggi del Castello ma per le stradine del Borgo Antico. Però non ci limiteremo al Centro Storico del Casamale. Il 5 Luglio sera, il Chiostro di San Domenico, meno conosciuto ma ugualmente bello, sarà luogo di narrazione della storia con dal vivo i canti popolari e i prodotti tipici di Somma Vesuviana. Il 19 Luglio – Varietà i Taranto – al Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo con la voce di Corrado Taranto ed anche in quella serata non mancheranno i prodotti tipici del territorio. Il 20 – 21 e 22 Settembre baccalà e stoccafisso con cucina a base di prodotti tipici, in Piazza Vittorio Emanuele III, con artisti di strada e canto popolare. La Catalanesca, vino tradizionale sommese che sta conquistando l’estero sarà presente durante gli eventi. Non siamo dinanzi ad una scontata kermesse. Il progetto ha alla base l’intento di valorizzare il territorio in tutti i suoi aspetti culturali e sociali con il coinvolgimento delle scuole che saranno parte integrante degli eventi”. Lo ha annunciato Raffaele D’Avino, Presidente di ProLoco Vesuvia, a Somma Vesuviana, nel napoletano.

Gli eventi si avvalgono del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana.