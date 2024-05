Somma Vesuviana, concorso di poesie e filastrocche Premio Gino Auriemma III Edizione

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Il giorno giovedì 30 maggio 2024 alle ore 18.00 presso il plesso scolastico Gino

Auriemma in via Ferrante D’Aragona a Somma Vesuviana, il Primo Circolo Didattico

Raffaele Arfè giunge alla sua terza edizione del premio letterario: “V e r s i p e r Gino A u r i e m m a” , concorso di poesie e filastrocche dedicato al poeta locale.

Per il Primo Circolo Didattico Raffale Arfè è un grande onore destinare tale concorso al nostro caro poeta, proprio perché con i suoi versi ha dato lustro alla nostra terra.

I bambini quest’anno hanno fatto emergere, nei loro versi, l’amore per la natura e per la loro terra. Proprio per questo, oltre alle poesie e alle filastrocche, si è aperta una sezione speciale dedicata a “Creazioni artistiche”, in modo da stimolare tutti gli alunni delle classi quinte ad ispirarsi alla libertà artistica. La Dirigente scolastica Maria Di Fiore ha sempre sostenuto l’importanza di stimolare gli alunni, sin da piccoli, ad osservare la realtà circostante con curiosità e a produrre lavori legati alla territorialità, facendo emergere la parte creativa e libera di ognuno.

Essere arrivati alla terza edizione è merito dell’impegno dei “piccoli poeti” che,

con il supporto degli insegnanti, hanno prodotto versi bellissimi ispirati dalla

forza della territorialità. L’aiuto dei genitori nella realizzazione dei progetti didattici, l’amorevole disponibilità di ex docenti e della poetessa Assunta Sperino che hanno letto e selezionato le poesie dei nostri studenti, il supporto del presidente del Consiglio di Circolo prof. Antonio Raia che ha selezionato le “creazioni artistiche” e il sostegno concreto di diverse attività commerciali del territorio ci hanno permesso di costruire una fitta rete di collaborazioni tra scuola, famiglie e territorio di cui siamo orgogliosi.