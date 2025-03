Somma, presentazione dell’opera “Agathodaimon, un guardiano contemporaneo”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

MARCO ACRI

X

Tramandars

Evento di restituzione alla comunità

“AGATHODAIMON”

Un guardiano contemporaneo

Testo di accompagnamento a cura di Stefania Trotta

Giorno 15 marzo 2025 ore 18:00

Presso Via Campane

Borgo Casamale, Somma Vesuviana 80049 (NA)

L’associazione Tramandars è lieta di annunciare la presentazione

dell’opera site specific “Agathodaimon, un guardiano

contemporaneao” frutto dalla partecipazione dell’artista Marco

Acri alla prima edizione di Art Summit Vesuvio Contemporary

Residency.

L’ispirazione dell’opera nasce dalla visita agli scavi di Pompei, un

luogo in cui il tempo sembra essersi cristallizzato, restituendo

testimonianze di vita, emozioni e memoria. In particolare l’idea si

lega alla visione di un affresco raffigurante un serpente –

Agathodaimon – sulla parete esterna di una domus, simbolo di

protezione e integrità della casa. Attraverso il linguaggio dell’arte

contemporanea, il lavoro di restituzione di Acri riflette su queste

suggestioni e sulla capacità dei luoghi di custodire e tramandare

tracce della presenza umana nel corso dei secoli. Tramite un

doppio canale di interazione, l’opera diventa intermediario

comunicativo capace di consegnare un messaggio alla comunità,

la quale attraverso tale segno può sentirsi erede nel divulgare il

contenuto insito nell’istallazione, in questo modo “il Demone

Buono” (Agathodaimon), sarà narrazione simbolica e valore

condiviso.

L’opera pensata per il Borgo Casamale di Somma

Vesuviana,riprende una serie dell’artista dal nome “Don’t call it

Post-it”, sul concetto di frammentare un’idea o un’immagine

all’interno di una griglia, semplificando e riducendo al minimo il

soggetto, come se fossero pixel individuali.

L’opera site specific innesca un dialogo tra arte contemporanea e

patrimonio storico, intrecciando legami e appartenenza con il

borgo Casamale, in particolare con la memoria di Nino

D’Ambrosio, il cui pensiero e la cui opera hanno lasciato un

contributo significativo alla cultura locale.

La cerimonia d’inaugurazione vedrà la partecipazione

istituzionale, la presenza dell’Avv. Carmine Ardolino –

rappresentante della Soprintendenza, una presentazione

dell’artista, l’intervento dell’ingegnere Arcangelo Rianna e un

momento di condivisione con la comunità.

La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie al sostegno di

Ansaldo Trasporti S.p.A., Main Partner del progetto Art Summit –

Vesuvio Contemporary Residency, alla collaborazione sinergica e

al supporto costante dell’associazione “Amici del Casamale” e alla

disponibilità, nonché alla partecipazione di Carla D’Ambrosio.

Marco Acri

Napoli, 1986. Lavora tra Napoli e Milano

Dopo gli studi in Furniture Design al Politecnico di Milano e in

Architettura all’Università Federico II di Napoli, Acri ha trascorso

due anni a Vienna lavorando con BEHF Architects. Nel 2016

fonda il suo studio di architettura con sede a Napoli.

Inizia a dipingere all’età di 16 anni come artista autodidatta.

Anche se non ha seguito un percorso di studi in campo artistico, il

suo background professionale gli ha permesso di sviluppare la

propria visione artistica e la propria ricerca.

La sua conoscenza pratica di colore, forma e luce, soprattutto

quando inserite in un contesto, gli ha permesso di incanalare la sua

esplorazione multiforme di esperienza vissuta, memoria e

percezione attraverso un’estetica iper-precisa.

La rassicurante ripetizione modulare, la griglia di pattern, è un

mezzo attraverso cui Acri è in grado di esplorare diverse

profondità di significato offrendo la stessa opzione all’osservatore.

I dipinti di Acri non sono solo squisiti e piacevoli da guardare, c’è

molto di più per coloro che si avventurano oltre la superficie. Sono

una dichiarazione politica leggera, gentile e non minacciosa che ci

invita a cogliere la bellezza della natura, sfidare le narrazioni

dominanti nelle fiabe e catturare piccole cose o pensieri che

rendono l’ordinario straordinario.

Nino D’Ambrosio

Nino D’Ambrosio, libero pensatore, sposato con Giuseppina

Russo, proprietaria del Palazzo Casillo

Napoli,1940 – Somma Vesuviana, 2011.

Dell’arte non ne ha mai voluto fare fonte di guadagno ma grande

strumento di vita. La sua natura lo rendeva capace di spaziare

dall’antropologia alla storia con estrema facilità. Fin da piccolo ha

espresso una grande passione per diverse forme d’arte, respirate

presso la famiglia locale in cui ha trascorso gli anni della sua

infanzia. Dopo l’apprendistato con il maestro Torraga ha

proseguito da autodidatta la sua passione per la pittura e si è

cimento con piacere anche nella scultura, nonostante in giovane

età avesse perso l’uso di due dita dalla mano sinistra per un

ordigno inesploso trovato accidentalmente.

Chiamato “O’ professor” si è sempre dedicato alla comunità

aiutando i bambini nelle attività didattiche e iniziandoli alle arte

visive nel suo famoso “pensatoio”.

Dopo essersi sposato ha lavorato per la Telecom e ha partecipato

attivamente alla vita politica locale dando un grande contributo

intellettivo sia all’interno della Pro Loco che nella realizzazione

della festa delle Lucerne. Si è dedicato con impegno e meticolosità

alla stesura di molti testi storici e turistici riguardo Somma

Vesuviana .

Alcune delle sue opere sono oggi conservate nella chiesa di San

Domenico a Somma Vesuviana e presso il Convento dei Padri

Trinitari al Borgo Casamale.

Art Summit – Vesuvio Contemporary Residency

Un progetto di residenza d’artista di Tramandars nato nel 2023,

che invita a scoprire, riscoprire e raccontare il complesso

vulcanico del Somma – Vesuvio attraverso i linguaggi e la

sensibilità dell’arte contemporanea, stimolando l’interazione tra

artisti, comunità e territorio.

Dettagli dell’evento

∙ Opera site specific

∙ Artista: Marco Acri

∙ Testo di accompagnamento a cura di Stefania Trotta.

∙ L’evento è aperto alla cittadinanza e a tutti gli interessati.

∙ Contact: tramandars@gmail.com