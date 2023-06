Somma, Piscitelli: “Sono il capogruppo della Di Sarno e non sapevo di alcun appello”

Riceviamo dal consigliere Vincenzo Piscitelli, capogruppo della lista Di Sarno Sindaco.

Egr. Direttrice,

ho appreso per puro caso la pubblicazione, sulla sua testata giornalistica online ” Il Mediano. it” di una nota stampa di ordine politico che riportava in alto e ben in vista, tre simboli di altrettanti gruppi presenti in consiglio comunale.

Io sono stato eletto nella lista Di Sarno Sindaco e ne sono il capogruppo.

Orbene, siccome non ho avuto alcuna notizia di una eventuale nota stampa da doversi di li a poco pubbliciizzare, anche a nome e per conto del gruppo Lista Di Sarno Sindaco (senza conoscerne i contenuti e senza volerli neanche leggere) ci dissociamo, per i motivi di cui sopra, da ogni suo contenuto.

Il Capigruppo

Lista Di Sarno Sindaco

Vincenzo Piscitelli