Somma Vesuviana, appello alla responsabilità alle forze politiche del centro sinistra

Riceviamo e pubblichiamo

I gruppi Azione con Calenda, Di Sarno Sindaco, Somma Libera e Forte uniti per un appello alla responsabilità

In linea con l’appello del Sindaco, auspichiamo un forte senso di responsabilità da parte delle forze politiche di centro sinistra, affinchè nelle prossime ore si affronti e si superi con concretezza e determinazione lo stallo amministrativo che perdura oramai da cinque giorni.

L’obiettivo, per il bene della città è quello di creare, dopo l’azzeramento della giunta decretato dal Sindaco, un nuovo governo forte e coeso per far fronte alle sfide che si presenteranno.

Somma Vesuviana, lì 27/06/2022