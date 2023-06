Casalnuovo, rapina a mano armata in un ristorante. Rubano gioielli ai clienti

Ieri sera in un ristorante di Casalnuovo è avvenuta una rapina a mano armata da parte di una banda.

Era tutto tranquillo nel ristorante situato in via Professor Filippo Manna, quando all’improvviso, intorno alle 23.30 circa, cinque persone a volto coperto sono entrate nel ristorante impugnando delle pistole e intimando tutti i presenti di non muoversi e dare tutto ciò che avevano. La banda si è inizialmente scagliata sul titolare per poi dirigersi verso la clientela rubando orologi e gioielli. Subito dopo i cinquecento rapinatori si sono dati alla fuga, anche se non è escluso che potessero essere almeno in sei, di cui uno utilizzato come solito palo di controllo.

Sul luogo sono immediatamente accorsi i carabinieri di Casalnuovo e di Castello di Cisterna che hanno subito richiesto le immagini delle telecamere di sorveglianza per trovare anche solo piccoli dettagli utili al riconoscimento.

Tanta paura per tutti i presenti nel ristorante, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Foto di repertorio